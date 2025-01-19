Обречен на провал. Что не так с российским истребителем МиГ-23
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Обречен на провал. Что не так с российским истребителем МиГ-23

Истребитель МиГ-23 – еще один громкий провал России
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Источник:  online.ua

Американский журналист и аналитик Калеб Ларссон обращает внимание на то, что советский МиГ-23 Flogge проигрывал западным аналогам по маневренности, авионике и надежности.

Главные тезисы

  • Советский подход к производству истребителей сконцентрировался на количестве, а не качестве.
  • Даже с некоторыми положительными чертами, такими как поразительная скорость и недорогое производство, МиГ-23 так и не смог сохранить конкурентоспособность.

Истребитель МиГ-23 — еще один громкий провал России

По мнению эксперта, МиГ-23 был ярким примером советского подхода, ведь тогда заботились о количестве, а не о качестве.

Калеб Ларссон отмечает, что МиГ-23 имел крыло с переменной стреловидностью, что позволяло ему изменять форму крыла для разных профилей полета, фактически оптимизируя характеристики подъемной силы и сопротивления на разных скоростях.

При этом, хотя это на бумаге обеспечивало эксплуатационную гибкость, оно также было достаточно сложной конструкцией.

По словам эксперта, его управление на низких скоростях было особенно проблематичным, а нестабильная конструкция пугала даже опытных пилотов.

Фото: wikipedia.org

Преимущества МиГ-23 не смогли его спасти

Калеб Ларссон не отрицает тот факт, что у МиГ-23 были некоторые заметные сильные стороны, пишет 19FortyFive.

В первую очередь речь идет о его поразительной скорости, особенно по сравнению с другими советскими самолетами той эпохи, такими как МиГ-21.

Более того, именно МиГ-23 мог похвастаться улучшенной дальностью полета, грузоподъемностью и радиолокационными возможностями.

МиГ-23 был относительно недорог и прост в производстве в больших количествах, что позволило Советскому Союзу насытить потенциальные зоны военных действий многими сотнями МиГ-23, создав значительное наступательное воздушное присутствие, независимо от недостатков реактивных самолетов.

Несмотря на это, что важно понимать, советскому истребителю так и не удалось сократить качественный разрыв с аналогами реактивных истребителей НАТО.

Успехи и неудачи самолета подчеркивают более широкую динамику холодной войны, в которой Запад стремился к качественному превосходству над Советским Союзом, а СССР рассчитывал только на количество.

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