Обречен на провал. Что не так с российским истребителем МиГ-23

Американский журналист и аналитик Калеб Ларссон обращает внимание на то, что советский МиГ-23 Flogge проигрывал западным аналогам по маневренности, авионике и надежности.

Истребитель МиГ-23 — еще один громкий провал России

По мнению эксперта, МиГ-23 был ярким примером советского подхода, ведь тогда заботились о количестве, а не о качестве.

Калеб Ларссон отмечает, что МиГ-23 имел крыло с переменной стреловидностью, что позволяло ему изменять форму крыла для разных профилей полета, фактически оптимизируя характеристики подъемной силы и сопротивления на разных скоростях.

При этом, хотя это на бумаге обеспечивало эксплуатационную гибкость, оно также было достаточно сложной конструкцией. Поделиться

По словам эксперта, его управление на низких скоростях было особенно проблематичным, а нестабильная конструкция пугала даже опытных пилотов.

Фото: wikipedia.org

Преимущества МиГ-23 не смогли его спасти

Калеб Ларссон не отрицает тот факт, что у МиГ-23 были некоторые заметные сильные стороны, пишет 19FortyFive .

В первую очередь речь идет о его поразительной скорости, особенно по сравнению с другими советскими самолетами той эпохи, такими как МиГ-21.

Более того, именно МиГ-23 мог похвастаться улучшенной дальностью полета, грузоподъемностью и радиолокационными возможностями.

МиГ-23 был относительно недорог и прост в производстве в больших количествах, что позволило Советскому Союзу насытить потенциальные зоны военных действий многими сотнями МиГ-23, создав значительное наступательное воздушное присутствие, независимо от недостатков реактивных самолетов. Поделиться

Несмотря на это, что важно понимать, советскому истребителю так и не удалось сократить качественный разрыв с аналогами реактивных истребителей НАТО.