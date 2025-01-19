Разведка Британии раскрыла планы российской армии на Донецком направлении

Российские войска снова активизировали атаки на Большую Новоселку в Донецкой области. Это не первая попытка неприятеля захватить этот населенный пункт.
Главные тезисы
- Российские войска активизировали атаки на Большую Новоселку в Донецкой области, пытаясь продвинуться на север для установления контроля над соседними селами.
- Украинские силы успешно оттеснили российских военных на юг в 2023 году, что свидетельствует о возможном упрямстве обороны.
- По данным разведки, за прошедшие сутки враг осуществил 199 боевых столкновений на разных направлениях, пытаясь вклиниться в оборонительные позиции украинских войск.
- Оккупанты нанесли многочисленные авиационные удары, артиллерийские обстрелы и штурмы вблизи разных населенных пунктов, включая Харьковское, Лиманское, Краматорское и другие направления.
- Защитники успешно отразили много вражеских атак на разных направлениях, включая Новопавловский и Курский, демонстрируя готовность к отстаиванию своих позиций.
Британская разведка оценила продвижение россиян в Донецкой области
Как отмечает разведка, российские силы усилили давление на центральном участке фронта. В частности, в центре Донецкой области российские войска активизировали действия против города Великая Новоселка.
Latest Defence intelligence update on the situation in Ukraine — 19 January 2025.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 19, 2025
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В британской разведке напомнили, что предыдущая попытка захватить город летом 2022 завершилась неудачей. В 2023 году украинские силы успешно оттеснили российских военных на юг.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, две станции ПВО, один пункт управления, один состав ГСМ, одну станцию РЭС и еще шесть других важных целей противника.
На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.
За прошедшие сутки враг 11 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленая Роща, Первомайское, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Ступочек, Предтечиного и Временного Яра.
Двадцать атак совершил враг на Торецком направлении в районах Торецка, Крымского и Щербиновки.
Силы обороны отразили 19 вражеских атак на Новопавловском направлении. Наиболее активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Великой Новоселки.
За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 12 боеприкосновений, враг нанес пять авиационных ударов пятью управляемыми бомбами и совершил 464 артиллерийских обстрела, в том числе 18 — из реактивных систем залпового огня.
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