Розвідка Британії розкрила плани російської армії на Донецькому напрямку

Російські війська знову активізували атаки на Велику Новосілку в Донецькій області. Це не перша спроба ворога захопити цей населений пункт.

Британська розвідка оцінила просування росіян на Донеччині

Як зазначає розвідка, російські сили посилили тиск на центральній ділянці фронту. Зокрема у центрі Донецької області російські війська активізували дії проти міста Велика Новосілка.

Окупанти намагаються просунутися на північ, щоб встановити контроль над селами Нескучне та Времівка, останнє з яких розташоване на захід від Великої Новосілки. Поширити

Latest Defence intelligence update on the situation in Ukraine — 19 January 2025.



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У британській розвідці нагадали, що попередня спроба захопити місто влітку 2022 року завершилася невдачею. У 2023 році українські сили успішно відтіснили російських військових на південь.

Нинішній наступ Росії на цьому напрямку розпочався після захоплення нею інших міст на сході — зокрема, Вугледара в жовтні 2024 року та Курахового в січні 2025 року, — підкреслили у зведенні. Поширити

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, дві станції ППО, один пункт управління, один склад ПММ, одну станцію РЕБ та ще шість інших важливих цілей противника.

На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.

Минулої доби ворог 11 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Першотравневе, Копанки, Новоєгорівка, Новосадове, Новолюбівка та Зарічне.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.

Двадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Торецька, Кримського та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупиняли 98 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Малинівка, Покровськ, Котлине, Звірове, Удачне, Новоандріївка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Шевченко, Успенівка, Слов’янка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Поширити