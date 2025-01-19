Розвідка Британії розкрила плани російської армії на Донецькому напрямку

Російські війська знову активізували атаки на Велику Новосілку в Донецькій області. Це не перша спроба ворога захопити цей населений пункт.
Головні тези:
- Російські війська активізували атаки на Велику Новосілку в Донецькій області, намагаючись просунутися на північ для встановлення контролю над сусідніми селами.
- Українські сили успішно відтіснили російських військових на південь у 2023 році, що свідчить про можливу впертість оборони.
- За даними розвідки, протягом минулої доби ворог здійснив 199 бойових зіткнень на різних напрямках, намагаючись вклинитися в оборонні позиції українських військ.
- Окупанти завдали численні авіаційні удари, артилерійські обстріли та штурми поблизу різних населених пунктів, включаючи Харківський, Лиманський, Краматорський та інші напрямки.
- Захисники успішно відбили багато ворожих атак на різних напрямках, включаючи Новопавлівський та Курський, демонструючи готовність до відстоювання своїх позицій.
Британська розвідка оцінила просування росіян на Донеччині
Як зазначає розвідка, російські сили посилили тиск на центральній ділянці фронту. Зокрема у центрі Донецької області російські війська активізували дії проти міста Велика Новосілка.
Latest Defence intelligence update on the situation in Ukraine — 19 January 2025.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 19, 2025
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/l0m9NuFAJg #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QyxcyVYklQ
У британській розвідці нагадали, що попередня спроба захопити місто влітку 2022 року завершилася невдачею. У 2023 році українські сили успішно відтіснили російських військових на південь.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, дві станції ППО, один пункт управління, один склад ПММ, одну станцію РЕБ та ще шість інших важливих цілей противника.
На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.
Минулої доби ворог 11 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Першотравневе, Копанки, Новоєгорівка, Новосадове, Новолюбівка та Зарічне.
На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.
Двадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Торецька, Кримського та Щербинівки.
Сили оборони відбили 19 ворожих атак на Новопавлівському напрямку.Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Великої Новосілки.
Минулої доби на Курському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, ворог завдав п’ять авіаційних ударів п’ятьма керованими бомбами та вчинив 464 артилерійських обстріли, зокрема 18 — із реактивних систем залпового вогню.
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