Приватна ППО. 27 підприємств України доєдналися до проєкту

В Україні до експериментального проєкту приватної ППО доєдналися 27 підприємств. Двоє з них вже виконують бойові завдання і знищили близько 20 російських дронів.
Головні тези:
- Україна запустила експериментальний проєкт приватної ППО, в якому беруть участь 27 підприємств з різних областей країни.
- Деякі з підприємств вже виконують бойові завдання та знищили десятки ворожих дронів, що підтверджує успішність проєкту.
Федоров оприлюднив дані про приватну ППО України
Про це міністр оборони України Михайло Федоров заявив під час зустрічі з журналістами.
За його словами, Міноборони надало їм статус уповноважених на виконання завдань з протиповітряної оборони.
Далі вони уклали спільне рішення з Командуванням Повітряних сил ЗСУ і розпочали організовувати власні групи ППО.
Зараз ці підприємства перебувають на різних стадіях готовності до виконання бойових завдань. Зокрема, це навчання учасників групи, закупівля озброєння (перехоплювачі дронів, РЕБи, радари, автоматизовані турелі тощо) та отримання озброєнь зі складів ЗСУ (кулемети, вибухівка).
Міністр зазначив, що загальна кількість підприємств, які подають заявку на участь в експериментальному проєкті, щотижня зростає. Є великий інтерес бізнесу до цього проєкту, який надає додаткову можливість для захисту персоналу та виробничих потужностей.
Це групи в Харківській та Одеській областях, які вже знищили близько 20 ворожих Shahed і дронів-розвідників.
Також є підтверджене військовими збиття реактивного Shahed у Харківській області.
Найближчим часом ще кілька груп ППО підприємств стануть на бойове чергування.
