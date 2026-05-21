Приватна ППО. 27 підприємств України доєдналися до проєкту

Джерело:  РБК Україна

В Україні до експериментального проєкту приватної ППО доєдналися 27 підприємств. Двоє з них вже виконують бойові завдання і знищили близько 20 російських дронів.

  Україна запустила експериментальний проєкт приватної ППО, в якому беруть участь 27 підприємств з різних областей країни.
  Деякі з підприємств вже виконують бойові завдання та знищили десятки ворожих дронів, що підтверджує успішність проєкту.

Федоров оприлюднив дані про приватну ППО України

Про це міністр оборони України Михайло Федоров заявив під час зустрічі з журналістами.

Нині до експериментального проєкту вже доєдналося 27 підприємств різних форм власності з багатьох куточків України. Географічних обмежень у проєкту немає. Зокрема, це Харківська, Одеська, Київська, Запорізька, Полтавська, Закарпатська та інші області.

Михайло Федоров

Міністр оборони України

За його словами, Міноборони надало їм статус уповноважених на виконання завдань з протиповітряної оборони.

Далі вони уклали спільне рішення з Командуванням Повітряних сил ЗСУ і розпочали організовувати власні групи ППО.

Зараз ці підприємства перебувають на різних стадіях готовності до виконання бойових завдань. Зокрема, це навчання учасників групи, закупівля озброєння (перехоплювачі дронів, РЕБи, радари, автоматизовані турелі тощо) та отримання озброєнь зі складів ЗСУ (кулемети, вибухівка).

Міністр зазначив, що загальна кількість підприємств, які подають заявку на участь в експериментальному проєкті, щотижня зростає. Є великий інтерес бізнесу до цього проєкту, який надає додаткову можливість для захисту персоналу та виробничих потужностей.

Сьогодні можна сказати, що групи ППО двох підприємств почали повноцінно виконувати бойові завдання в чіткій координації з повітряним командуванням Повітряних сил.

Це групи в Харківській та Одеській областях, які вже знищили близько 20 ворожих Shahed і дронів-розвідників.

Також є підтверджене військовими збиття реактивного Shahed у Харківській області.

Найближчим часом ще кілька груп ППО підприємств стануть на бойове чергування.

При цьому глава Міноборони зазначив, що застосування будь-якого озброєння групами ППО підприємства підлягає обов’язковому погодженню з Командуванням Повітряних сил.

