Частная ПВО. 27 предприятий Украины присоединились к проекту

В Украине к экспериментальному проекту частной ПВО присоединились 27 предприятий. Двое из них уже выполняют боевые задания и уничтожили около 20 русских дронов.
Главные тезисы
- 27 предприятий из разных областей Украины участвуют в экспериментальном проекте частной ПВО.
- Некоторые предприятия уже выполняют боевые задания и успешно уничтожают вражеские дроны.
Федоров обнародовал данные о частной ПВО Украины
Об этом министр обороны Михаил Федоров заявил во время встречи с журналистами.
По его словам, Минобороны предоставило им статус уполномоченных по выполнению задач по противовоздушной обороне.
Затем они заключили совместное решение с Командованием Воздушных сил ВСУ и начали организовывать собственные группы ПВО.
Сейчас эти предприятия находятся на разных стадиях готовности к выполнению боевых задач. В частности, это обучение участников группы, закупка вооружения (перехватчики дронов, РЭБы, радары, автоматизированные турели и т.п.) и получение вооружений со складов ВСУ (пулеметы, взрывчатка).
Министр отметил, что общее количество предприятий, подающих заявку на участие в экспериментальном проекте, еженедельно растет. Есть большой интерес бизнеса к этому проекту, который дает дополнительную возможность для защиты персонала и производственных мощностей.
Это группы в Харьковской и Одесской областях, которые уже уничтожили около 20 вражеских Shahed и дронов-разведчиков.
Также подтверждено военными сбитие реактивного Shahed в Харьковской области.
В ближайшее время еще несколько групп ПВО предприятий встанут на боевое дежурство.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-