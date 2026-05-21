Частная ПВО. 27 предприятий Украины присоединились к проекту

В Украине к экспериментальному проекту частной ПВО присоединились 27 предприятий. Двое из них уже выполняют боевые задания и уничтожили около 20 русских дронов.

Федоров обнародовал данные о частной ПВО Украины

Об этом министр обороны Михаил Федоров заявил во время встречи с журналистами.

В настоящее время к экспериментальному проекту уже присоединилось 27 предприятий разных форм собственности из многих уголков Украины. Географических ограничений по проекту нет. В частности, Харьковская, Одесская, Киевская, Запорожская, Полтавская, Закарпатская и другие области. Михаил Федоров Министр обороны Украины

По его словам, Минобороны предоставило им статус уполномоченных по выполнению задач по противовоздушной обороне.

Затем они заключили совместное решение с Командованием Воздушных сил ВСУ и начали организовывать собственные группы ПВО.

Сейчас эти предприятия находятся на разных стадиях готовности к выполнению боевых задач. В частности, это обучение участников группы, закупка вооружения (перехватчики дронов, РЭБы, радары, автоматизированные турели и т.п.) и получение вооружений со складов ВСУ (пулеметы, взрывчатка).

Министр отметил, что общее количество предприятий, подающих заявку на участие в экспериментальном проекте, еженедельно растет. Есть большой интерес бизнеса к этому проекту, который дает дополнительную возможность для защиты персонала и производственных мощностей.

Сегодня можно сказать, что группы ПВО двух предприятий начали полноценно выполнять боевые задачи по четкой координации с воздушным командованием Воздушных сил. Поделиться

Это группы в Харьковской и Одесской областях, которые уже уничтожили около 20 вражеских Shahed и дронов-разведчиков.

Также подтверждено военными сбитие реактивного Shahed в Харьковской области.

В ближайшее время еще несколько групп ПВО предприятий встанут на боевое дежурство.