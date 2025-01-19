Привласнили "донатів" на 2,5 млн грн. В Україні викрили групу шахраїв
Категорія
Україна
Дата публікації

Привласнили "донатів" на 2,5 млн грн. В Україні викрили групу шахраїв

Національна поліція України
Привласнили "донатів" на 2,5 млн грн. В Україні викрили групу шахраїв
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На Черкащині викрили злочинну групу. Шахраї видавали себе за військових і привласнили “донати” на суму 2,5 млн грн.

Головні тези:

  • Злочинна група використовувала підроблені акаунти в соцмережах для привласнення 'донатів' на суму понад 2,5 млн грн.
  • Шахраї шахрайської схеми видавали себе за військовослужбовців і спрямовували кошти на власні потреби, обманючи громадськість.
  • Після розслідування кіберполіції та правоохоронних органів трьом членам групи оголошено підозру згідно з Кримінальним кодексом України.
  • Затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі за скоєне шахрайство та легалізацію привласнених коштів.
  • Правоохоронні органи провели обшуки та вилучили докази, що підтверджують діяльність кримінальної групи на території Черкаської та Київської областей.

Що відомо про викриту групу шахраїв

За даними Нацполіції, зловмисники створили десятки підроблених акаунтів у популярних соціальних мережах.

Для цього вони використовували фотографії документів українських військових, знайдених в інтернеті у відкритому доступі.

Шахрайська схема полягала у публікації постів із закликами про фінансову допомогу нібито для підтримки Збройних сил України. Однак отримані кошти вони спрямовували виключно на власні потреби.

Загальна сума привласнених грошей перевищила 2,5 мільйона гривень.

Кіберполіція разом із слідчими простежила весь шлях руху коштів — від моменту шахрайства до їхньої легалізації. У ході розслідування вдалося встановити осіб, що реєстрували фейкові профілі військовослужбовців, розміщували об’яви про збори, а також визначити їхнє місцезнаходження.

Яке покарання загрожує затриманим

Правоохоронці провели 11 обшуків у Черкаській і Київській областях. Під час операцій вилучено мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку та інші докази.

Трьом членам групи оголошено підозру за статтями 190 (ч. 3 і ч. 4) та 209 (ч. 2) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що їм загрожує, — до восьми років позбавлення волі.

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