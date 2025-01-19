Присвоили "донатов" на 2,5 млн грн. В Украине разоблачили группу мошенников

В Черкасской области разоблачили преступную группу. Мошенники выдавали себя за военных и присвоили "донаты" на сумму 2,5 млн грн.

Что известно о разоблаченной группе мошенников

По данным Нацполиции, злоумышленники создали десятки поддельных аккаунтов в популярных социальных сетях.

Для этого они использовали фотографии документов украинских военных, найденных в Интернете в открытом доступе.

Мошенническая схема заключалась в публикации постов с призывами о финансовой помощи якобы для поддержки Вооруженных сил Украины. Однако полученные денежные средства они направляли исключительно на собственные нужды.

Общая сумма присвоенных денег превысила 2,5 миллиона гривен.

Киберполиция вместе со следователями проследила весь путь движения средств — с момента мошенничества до их легализации. В ходе расследования удалось установить лиц, регистрировавших фейковые профили военнослужащих, размещавших объявления о собрании, а также определить их местонахождение. Поделиться

Какое наказание грозит задержанным

Правоохранители провели 11 обысков в Черкасской и Киевской областях. В ходе операций изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника и другие доказательства.