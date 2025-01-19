Присвоили "донатов" на 2,5 млн грн. В Украине разоблачили группу мошенников
Категория
Украина
Дата публикации

Присвоили "донатов" на 2,5 млн грн. В Украине разоблачили группу мошенников

Национальная полиция Украины
Присвоили "донатов" на 2,5 млн грн. В Украине разоблачили группу мошенников
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В Черкасской области разоблачили преступную группу. Мошенники выдавали себя за военных и присвоили "донаты" на сумму 2,5 млн грн.

Главные тезисы

  • Преступная группа использовала поддельные аккаунты в соцсетях для присвоения 'донатов' на сумму более 2,5 млн. грн.
  • Мошенники мошеннической схемы выдавали себя за военнослужащих и направляли средства на собственные нужды, обманывая общественность.
  • После расследования киберполиции и правоохранительных органов троим членам группы объявлено подозрение согласно Уголовному кодексу Украины.
  • Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы за совершенное мошенничество и легализацию присвоенных средств.
  • Правоохранительные органы провели обыски и изъяли доказательства, подтверждающие деятельность криминальной группы на территории Черкасской и Киевской областей.

Что известно о разоблаченной группе мошенников

По данным Нацполиции, злоумышленники создали десятки поддельных аккаунтов в популярных социальных сетях.

Для этого они использовали фотографии документов украинских военных, найденных в Интернете в открытом доступе.

Мошенническая схема заключалась в публикации постов с призывами о финансовой помощи якобы для поддержки Вооруженных сил Украины. Однако полученные денежные средства они направляли исключительно на собственные нужды.

Общая сумма присвоенных денег превысила 2,5 миллиона гривен.

Киберполиция вместе со следователями проследила весь путь движения средств — с момента мошенничества до их легализации. В ходе расследования удалось установить лиц, регистрировавших фейковые профили военнослужащих, размещавших объявления о собрании, а также определить их местонахождение.

Какое наказание грозит задержанным

Правоохранители провели 11 обысков в Черкасской и Киевской областях. В ходе операций изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника и другие доказательства.

Трем членам группы объявлено подозрение по статьям 190 (ч. 3 и ч. 4) и 209 (ч. 2) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание им — до восьми лет лишения свободы.

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