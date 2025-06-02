Про що домовилися Україна та Росія у Стамбулі — перші подробиці

Україна і Росія 2 червня, провели другий раунд мирних переговорів у Стамбулі. Сторони, зокрема, обговорювали нові обміни полоненими.

Умєров поділився подробицями переговорів з Росією у Стамбулі

Про це за підсумками переговорів заявив міністр оборони України, голова української делегації Рустем Умєров.

За його словами, сторони обговорили можливість припинення вогню.

Також українська і російська делегації торкнулися питання обмінів полоненими. Україна наполягала на звільненні всіх полонених і поверненні цивільних. Також українські чиновники вимагали негайного звільнення студентів.

Ми домовилися про обміни, скоро повідомимо деталі. Ми зосереджуємося на тяжкопоранених і хворих. Фокус на молоді, а також обмін тілами загиблих. Подробиці та інформацію повідомимо пізніше. Рустем Умєров Міністр оборони України

При цьому ще одним пунктом обговорень стала можлива зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним. Україна запропонувала РФ провести зустріч Зеленського з Путіним з 20 по 30 червня.

Росія не погодилася на припинення вогню та зустріч лідерів. Ми домовилися лише про обмін полоненими, — заявив Умеров

Так, Росія та Україна планують обміняти усіх важкохворих військовополонених та тих, хто молодший 25 років. Це буде наймасштабніший обмін.

Ми запропонували росіянам провести ще одну зустріч до кінця цього місяця, - повідомив Умєров. Поширити

Також пройде обмін тілами загиблих українських та російських солдатів - 6 000 на 6 000.

Голова російської делегації заявив, що Росія запропонувала Україні "конкретне припинення вогню" на два-три дні на окремих ділянках фронту. Нібито це перемир’я потрібно для того, щоб “командири могли підібрати трупи солдатів”.

РФ на переговорах передала меморандум із двох частин українській стороні, повідомив Мединський. Друга частина меморандуму РФ нібито передбачає низку шляхів припинення вогню.

Україна вивчить російський меморандум про врегулювання протягом тижня та дасть відповідь, повідомляє українське МЗС.