О чем договорились Украина и Россия в Стамбуле — первые подробности

Украина и Россия 2 июня провели второй раунд мирных переговоров в Стамбуле. Стороны обсуждали новые обмены пленными.

Умеров поделился подробностями переговоров с Россией в Стамбуле

Об этом по итогам переговоров заявил министр обороны Украины, глава украинской делегации Рустем Умеров.

По его словам, стороны обсудили возможность прекращения огня.

Также украинская и российская делегации затронули вопросы обмена пленными. Украина настаивала на освобождении всех пленных и возвращении гражданских. Также украинские чиновники требовали немедленного увольнения студентов.

Мы договорились об обменах, скоро сообщим детали. Мы сосредотачиваемся на тяжелораненых и больных. Фокус на молодежи, а также обмен телами погибших. Подробности и информацию сообщим позже. Рустем Умеров Министр обороны Украины

Еще одним пунктом обсуждений стала возможная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным. Украина предложила РФ провести встречу Зеленского с Путиным с 20 по 30 июня.

Россия не согласилась на прекращение огня и встречу лидеров. Мы договорились только об обмене пленными, — заявил Умеров.

Так, Россия и Украина планируют обменять всех тяжелобольных военнопленных и тех, кто младше 25 лет. Это будет самый масштабный обмен.

Мы предложили россиянам провести еще одну встречу до конца этого месяца, — сообщил Умеров. Поделиться

Также пройдет обмен телами погибших украинских и российских солдат — 6000 на 6000.

Глава российской делегации заявил, что Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта. Якобы это перемирие нужно для того, чтобы "командиры могли подобрать трупы солдат".

РФ на переговорах передала меморандум по двум частям украинской стороне, сообщил Мединский. Вторая часть меморандума РФ предусматривает ряд путей прекращения огня.

Украина изучит российский меморандум об урегулировании в течение недели и ответит, сообщает украинский МИД.