Про що не можна жартувати з військовими. Ексучасник "Ліги сміху" навів приклади

Боєць 3-го батальйону “Свобода” Бригади наступу НГУ “Рубіж”, професійний гуморист та колишній учасник “Ліги Сміху” Владислав Первухін із позивним “Первак” вважає, що з військовослужбовцями можна жартувати абсолютно про все, однак важливо відчувати співрозмовника, момент та доречність жарту.
Головні тези:
- Роль гумору під час війни не можна недооцінювати, однак жарти повинні піднімати настрій, а не ображати.
- Багато військових запам'ятовують саме кумедні моменти свого фронтового життя.
- “Первак” поділився історією про “ГРУшника”, яка досі веселить його та усіх побратимів.
Як вдало жартувати із військовими
За словами ”Первака”, цивільним не варто жартувати з військовими на складні та щемкі теми, якщо немає усвідомлення про що мовиться. Адже жарт має бути смішним, а не образливим.
Боєць наголошує, що гумор — це стабілізація організму та психіки. Ба більше, у стресові моменти він працює навіть як антидот.
Попри те, що війна — це кров, жах та смерть, багато воїнів доволі часто запам'ятовують саме кумедні моменти, які трапляються на фронті.
Як зазначає “Первак”, у нього це історія про “ГРУшника” — так вони з побратимами жартома називали українського військового, який був дуже спритним, мав багато корисних навичок, однак поводився інколи вкрай підозріло.
Про випадок із “біологічною зброєю”
Найцікавіше почалося тоді, коли “ГРУшник” та ще один побратим “Первака” були на позиціях, на дуже нестабільній ділянці фронту та чергували вдвох в окопі.
На другий чи третій день йому дуже захотілося в туалет.
За словами “Первака”, вони відстояли позицію і розповіли цю кумедну історію побратимам.
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