О чем нельзя шутить с военными. Эксучастник "Лиги смеха" привел примеры

Боец 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж", профессиональный юморист и бывший участник "Лиги Смеха" Владислав Первухин с позывным "Первак" считает, что с военнослужащими можно шутить абсолютно обо всем, однако важно чувствовать собеседника, момент и уместность шутки.
Главные тезисы
- Роль юмора во время войны нельзя недооценивать, однако шутки должны поднимать настроение, а не оскорблять.
- Многие военные запоминают именно смешные моменты своей фронтовой жизни.
- "Первак" поделился историей о "ГРУшнике", которая до сих пор радует его и всех собратьев.
Как удачно шутить с военными
По словам ”Первака”, гражданским не стоит шутить с военными на сложные и щемящие темы, если нет осознания о чем говорится. Ведь шутка должна быть смешной, а не оскорбительной.
Боец отмечает, что юмор — это стабилизация организма и психики. Более того, в стрессовые моменты он работает даже как антидот.
Несмотря на то, что война — это кровь, ужас и смерть, многие воины часто запоминают именно забавные моменты, которые случаются на фронте.
Как отмечает "Первак", у него это история о "ГРУшнике" — так они с собратьями в шутку называли украинского военного, который был очень ловким, имел много полезных навыков, однако вел себя иногда крайне подозрительно.
О случае с "биологическим оружием"
Самое интересное началось тогда, когда "ГРУшник" и еще один собрат "Первака" были на позициях, на очень нестабильном участке фронта и дежурили вдвоем в окопе.
На другой или третий день ему очень захотелось в туалет.
По словам "Первака", они отстояли позицию и рассказали эту забавную историю собратьям.
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