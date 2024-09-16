О чем нельзя шутить с военными. Эксучастник "Лиги смеха" привел примеры

Боец 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж", профессиональный юморист и бывший участник "Лиги Смеха" Владислав Первухин с позывным "Первак" считает, что с военнослужащими можно шутить абсолютно обо всем, однако важно чувствовать собеседника, момент и уместность шутки.

Как удачно шутить с военными

По словам ”Первака”, гражданским не стоит шутить с военными на сложные и щемящие темы, если нет осознания о чем говорится. Ведь шутка должна быть смешной, а не оскорбительной.

Боец отмечает, что юмор — это стабилизация организма и психики. Более того, в стрессовые моменты он работает даже как антидот.

Мы с парнями спокойно можем говорить об одной ноге здесь, другую там, но если это весело и поднимает общее настроение. А просто прийти и типа сказать: "Безногий!" — это вообще не весело и не прикольно. Так нельзя делать. Владислав "Первак" Первухин Боец 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж"

Несмотря на то, что война — это кровь, ужас и смерть, многие воины часто запоминают именно забавные моменты, которые случаются на фронте.

Как отмечает "Первак", у него это история о "ГРУшнике" — так они с собратьями в шутку называли украинского военного, который был очень ловким, имел много полезных навыков, однако вел себя иногда крайне подозрительно.

Будто такой простой мужичок-мужичок, а потом "бац" — и весь магазин кладет ровно в цель. Будто в тапочках ходит, сальце себе нарезает, а потом на кроссе пробежал первый. Таков максимально простой мужичок, но всплывают какие-то детали. Поделиться

О случае с "биологическим оружием"

Самое интересное началось тогда, когда "ГРУшник" и еще один собрат "Первака" были на позициях, на очень нестабильном участке фронта и дежурили вдвоем в окопе.

На другой или третий день ему очень захотелось в туалет.

"ГРУшник" идет, открывает пакетик — и здесь начинается штурм. Этот стоит, отстреливается, кричит: "Братан, скорее, у нас здесь штурм!". Тот такой: "Что-что-что?". Наш собрат стреляет дальше. «Братан, давай! Давай! Они (русские — ред.) уже близко!”. А там дистанция где-то метров 60 между позициями, и это они уже идут, то есть там дистанция еще больше сократилась. Здесь сзади, говорит, слышу: "Братан, пригнись!" — и здесь пакет прямо в сторону врага улетел с «биологическим оружием». Владислав "Первак" Первухин Боец 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж"

По словам "Первака", они отстояли позицию и рассказали эту забавную историю собратьям.