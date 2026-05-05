Проєвропейський уряд Румунії іде у відставку

5 травня парламент Румунії оголосив вотум недовіри проєвропейському уряду Іліє Боложана. Варто зазначити, що його напередодні залишили сім членів Соціал-демократичної партії.

Відставка уряду Румунії — що відомо

За словами журналістів, спільне пленарне засідання Палати депутатів та Сенату стартувало об 11:00.

Головна мета — обговорення та голосування за вотум недовіри уряду.

Як стало відомо о 14:00, за відставку кабінету міністрів Іліє Боложана проголосував 281 депутат, 4 виступили проти, а 3 бюлетені були анульовані.

Що важливо розуміти, для відставки було достатньо 233 голоси.

Враховуючи той фактор, що конституційна вимога щодо більшості голосів для ухвалення рішення була виконана, що робить цей вотум недовіри прийнятим з найбільшою кількістю голосів в історії парламенту Румунії.

Згідно з даними журналістів, Іліє Боложан вже залишив парламент і повернувся до будівлі уряду.

Як уже згадувалося раніше, Румунія занурилася в політичну кризу після розколу керівної коаліції.