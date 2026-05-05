Проевропейское правительство Румынии уходит в отставку
Отставка правительства Румынии – что известно
Источник:  Digi24

5 мая парламент Румынии объявил вотум недоверия к проевропейскому правительству Илие Боложана. Следует отметить, что его накануне покинули семь членов Социал-демократической партии.

Главные тезисы

  • Румыния вошла в политический кризис из-за раскола руководящей коалиции.
  • 7 министров от Социал-демократической партии, крупнейшей в коалиции, подали в отставку 23 апреля.

По словам журналистов, совместное пленарное заседание Палаты депутатов и Сената стартовало в 11:00.

Главная цель — обсуждение и голосование за вотум недоверия правительству.

Как стало известно в 14:00, за отставку кабинета министров Илие Боложана проголосовал 281 депутат, 4 выступили против, а 3 бюллетеня были аннулированы.

Что важно понимать, для отставки было достаточно 233 голоса.

Учитывая тот фактор, что конституционное требование по большинству голосов для принятия решения было выполнено, что делает вотум недоверия принятым с наибольшим количеством голосов в истории парламента Румынии.

Согласно данным журналистов, Илие Боложан уже покинул парламент и вернулся в здание правительства.

Как уже упоминалось ранее, Румыния погрузилась в политический кризис после раскола руководящей коалиции.

Проевропейское правительство Илие Боложана оказалось под угрозой распада после того, как 20 апреля Социал-демократическая партия Румынии проголосовала за отзыв своей поддержки премьер-министра и призвала его подать в отставку.

