Пропаганда РФ поширює фейки про відступ з Харкова та розпалює ворожнечу на Закарпатті
Категорія
Україна
Дата публікації

Пропаганда РФ поширює фейки про відступ з Харкова та розпалює ворожнечу на Закарпатті

ЦПД
Харків

За інформацією аналітиків з Центру протидії дезінформації при РНБО, кремлівська пропаганда активно поширює фейки про нібито підготовку України до здачі Харкова. 

Що відомо про поширення російськими пропагандистами брехні про нібито здачу Харкова

Аналітики зазначають, що у російських пропагандистських Telegram-каналах активно поширюється інформація про нібито підготовку влади Харкова до втечі з міста.

Зокрема, російські пропагандисти брехливо заявляють, що про це нібито свідчить виділення коштів на ремонт західного виїзду з населеного пункту — доріг у районі Люботина та Коротича.

Повідомлення про нібито "втечу" міської адміністрації з Харкова не відповідають дійсності і є інформаційно-психологічною операцією ворога, яка має на меті деморалізувати суспільство та посіяти панічні настрої, — підкреслюють в ЦПД.

Аналітики зазначають, що нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький підкреслював, що російській окупаційній армії бракує сил та засобів для проведення наступу у бік Харкова, Сум, Чернігова та Києва.

При цьому спікер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомляв, що північний кордон постійно посилюють, а кількість ворожих військ там відстежується.

Що відомо про розпалення російськими пропагандистами ворожнечі на Закарпатті

Аналітики ЦПД також зазначають, що на номери етнічних угорців, що проживають на Закарпатті, почали приходити фейкові повідомлення угорською мовою із погрозами та закликами “забиратись геть з України”.

Однак ці повідомлення, як зазначають аналітики, є черговою ІПСО кремлівської пропаганди.

Нібито повідомлення надходять від українських націоналістично налаштованих осіб, однак акаунти, з яких їх відправляють, мають коди мобільних операторів Казахстану, Боснії та Герцоговини й Киргизстану.

Такі дії здійснюються задля того, аби спровокувати міжетнічну ворожнечу між українцями та угорцями.

Розуміючи, що українська сила — це єдність народу, Росія прагне розколоти українське суспільство, — пояснюють аналітики.

Центр закликає громадян у випадку отримання таких повідомлень блокувати контакт, з якого було надіслано смс, та звернутися до Кіберполіції.

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