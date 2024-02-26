По информации аналитиков из Центра противодействия дезинформации при СНБО, кремлевская пропаганда активно распространяет фейки о якобы подготовке Украины к сдаче Харькова.
Что известно о распространении российскими пропагандистами лжи о якобы сдаче Харькова.
Аналитики отмечают, что в российских пропагандистских Telegram-каналах активно распространяется информация о якобы подготовке властей Харькова к бегству из города.
В частности, российские пропагандисты лживо заявляют, что об этом якобы говорит выделение средств на ремонт западного выезда из населенного пункта - дорог в районе Люботина и Коротича.
Аналитики отмечают, что недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий подчеркивал, что у российской оккупационной армии не хватает сил и средств для проведения наступления в сторону Харькова, Сум, Чернигова и Киева.
При этом спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщал, что северную границу постоянно усиливают, а количество вражеских войск там отслеживается.
Что известно о разжигании российскими пропагандистами розни в Закарпатье
Аналитики ЦПИ также отмечают, что на номера этнических венгров, проживающих на Закарпатье, начали приходить фейковые сообщения на венгерском языке с угрозами и призывами "убираться из Украины".
Однако эти сообщения, как отмечают аналитики, являются очередной ИПСО кремлевской пропаганды.
Якобы сообщения поступают от украинских националистически настроенных лиц, однако аккаунты, с которых их отправляют, имеют коды мобильных операторов Казахстана, Боснии и Герцеговины и Кыргызстана.
Такие действия осуществляются для того, чтобы спровоцировать межэтническую рознь между украинцами и венграми.
Центр призывает граждан в случае получения таких сообщений блокировать контакт, с которого было отправлено смс, и обратиться в Киберполицию.
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