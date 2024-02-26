Пропаганда РФ распространяет фейки об отступлении из Харькова и разжигает вражду на Закарпатье
Категория
Украина
Дата публикации

Пропаганда РФ распространяет фейки об отступлении из Харькова и разжигает вражду на Закарпатье

ЦПД
Харьков
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По информации аналитиков из Центра противодействия дезинформации при СНБО, кремлевская пропаганда активно распространяет фейки о якобы подготовке Украины к сдаче Харькова.

Что известно о распространении российскими пропагандистами лжи о якобы сдаче Харькова.

Аналитики отмечают, что в российских пропагандистских Telegram-каналах активно распространяется информация о якобы подготовке властей Харькова к бегству из города.

В частности, российские пропагандисты лживо заявляют, что об этом якобы говорит выделение средств на ремонт западного выезда из населенного пункта - дорог в районе Люботина и Коротича.

Сообщения о якобы "бегстве" городской администрации из Харькова не соответствуют действительности и являются информационно-психологической операцией врага, которая имеет целью деморализовать общество и посеять панические настроения, - подчеркивают в ЦПИ.

Аналитики отмечают, что недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий подчеркивал, что у российской оккупационной армии не хватает сил и средств для проведения наступления в сторону Харькова, Сум, Чернигова и Киева.

При этом спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщал, что северную границу постоянно усиливают, а количество вражеских войск там отслеживается.

Что известно о разжигании российскими пропагандистами розни в Закарпатье

Аналитики ЦПИ также отмечают, что на номера этнических венгров, проживающих на Закарпатье, начали приходить фейковые сообщения на венгерском языке с угрозами и призывами "убираться из Украины".

Однако эти сообщения, как отмечают аналитики, являются очередной ИПСО кремлевской пропаганды.

Якобы сообщения поступают от украинских националистически настроенных лиц, однако аккаунты, с которых их отправляют, имеют коды мобильных операторов Казахстана, Боснии и Герцеговины и Кыргызстана.

Такие действия осуществляются для того, чтобы спровоцировать межэтническую рознь между украинцами и венграми.

Понимая, что украинская сила – это единство народа, Россия стремится расколоть украинское общество, - объясняют аналитики.

Центр призывает граждан в случае получения таких сообщений блокировать контакт, с которого было отправлено смс, и обратиться в Киберполицию.

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