Пропалестинські активісти увірвалися на базу ВПС Британії — відео

Пропалестинські активісти стверджують, що 20 червня змогли прорватися на базу Королівських військово-повітряних сил у центральній Англії, а також пошкодили два військові літаки.

Частина ВПС Британії зазнала пошкоджень

Організація Palestine Action заявила, що її учасники, мовляв, змогли проникнути на базу Брайз Нортон в Оксфордширі, а також вийшли звідти непоміченими.

З цієї бази щодня відправляються рейси на авіабазу ВПС Великої Британії Акротірі на Кіпрі. З Кіпру британські літаки збирають розвіддані, заправляють винищувачі та транспортують зброю для скоєння геноциду в Газі, — мовиться в заяві пропалестинських активістів. Поширити

Для здійснення атаки на ВПС Британії вони використали перероблені вогнегасники, щоб розпилити червону фарбу в турбінні двигуни двох літаків Airbus Voyager, а також завдали додаткових пошкоджень за допомогою ломів".

Червону фарбу, яка символізує пролиту палестинську кров, було також розпилено на злітно-посадкову смугу, а на місці залишили прапор Палестини. Поширити

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.



Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.



From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N — Palestine Action (@Pal_action) June 20, 2025

Красномовним фактом залишається те, що обидва активісти змогли уникнути затримання і втекти від охорони.