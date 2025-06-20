Пропалестинські активісти увірвалися на базу ВПС Британії — відео

Пропалестинські активісти стверджують, що 20 червня змогли прорватися на базу Королівських військово-повітряних сил у центральній Англії, а також пошкодили два військові літаки.
Головні тези:
- Активісти розпилили червону фарбу на турбінні двигуни літаків Airbus Voyager у знак протесту проти ситуації в Газі.
- Їхні дії спрямовані на протидію вдосконаленню зброї та підтримку палестинського народу.
Частина ВПС Британії зазнала пошкоджень
Організація Palestine Action заявила, що її учасники, мовляв, змогли проникнути на базу Брайз Нортон в Оксфордширі, а також вийшли звідти непоміченими.
Для здійснення атаки на ВПС Британії вони використали перероблені вогнегасники, щоб розпилити червону фарбу в турбінні двигуни двох літаків Airbus Voyager, а також завдали додаткових пошкоджень за допомогою ломів".
Красномовним фактом залишається те, що обидва активісти змогли уникнути затримання і втекти від охорони.
Поки представники Міністерства оборони Британії офіційно не відреагували на ці події.
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