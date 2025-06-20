Пропалестинські активісти увірвалися на базу ВПС Британії — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Пропалестинські активісти увірвалися на базу ВПС Британії — відео

Частина ВПС Британії зазнала пошкоджень
Джерело:  online.ua

Пропалестинські активісти стверджують, що 20 червня змогли прорватися на базу Королівських військово-повітряних сил у центральній Англії, а також пошкодили два військові літаки.

Головні тези:

  • Активісти розпилили червону фарбу на турбінні двигуни літаків Airbus Voyager у знак протесту проти ситуації в Газі.
  • Їхні дії спрямовані на протидію вдосконаленню зброї та підтримку палестинського народу.

Частина ВПС Британії зазнала пошкоджень

Організація Palestine Action заявила, що її учасники, мовляв, змогли проникнути на базу Брайз Нортон в Оксфордширі, а також вийшли звідти непоміченими.

З цієї бази щодня відправляються рейси на авіабазу ВПС Великої Британії Акротірі на Кіпрі. З Кіпру британські літаки збирають розвіддані, заправляють винищувачі та транспортують зброю для скоєння геноциду в Газі, — мовиться в заяві пропалестинських активістів.

Для здійснення атаки на ВПС Британії вони використали перероблені вогнегасники, щоб розпилити червону фарбу в турбінні двигуни двох літаків Airbus Voyager, а також завдали додаткових пошкоджень за допомогою ломів".

Червону фарбу, яка символізує пролиту палестинську кров, було також розпилено на злітно-посадкову смугу, а на місці залишили прапор Палестини.

Красномовним фактом залишається те, що обидва активісти змогли уникнути затримання і втекти від охорони.

Поки представники Міністерства оборони Британії офіційно не відреагували на ці події.

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