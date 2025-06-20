Пропалестинские активисты ворвались на базу ВВС Британии — видео

Пропалестинские активисты утверждают, что 20 июня смогли прорваться на базу Королевских военно-воздушных сил в центральной Англии, а также повредили два военных самолета.

Часть ВВС Британии получила повреждения

Организация Palestine Action заявила, что ее участники смогли проникнуть на базу Брайз Нортон в Оксфордшире, а также вышли оттуда незамеченными.

С этой базы ежедневно отправляются рейсы на авиабазу ВВС Великобритании Акротири на Кипре. Поделиться

Для осуществления атаки на ВВС Британии они использовали переработанные огнетушители, чтобы распылить красную краску в турбинные двигатели двух самолетов Airbus Voyager, а также нанесли дополнительные повреждения с помощью ломов.

Красная краска, символизирующая пролитую палестинскую кровь, была также распылена на взлетно-посадочную полосу, а на месте оставили флаг Палестины. Поделиться

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.



Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.



From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N — Palestine Action (@Pal_action) June 20, 2025

Красноречивым фактом остается то, что оба активиста смогли избежать задержания и убежать от охраны.