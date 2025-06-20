Пропалестинские активисты ворвались на базу ВВС Британии — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Пропалестинские активисты ворвались на базу ВВС Британии — видео

Часть ВВС Британии получила повреждения
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Источник:  online.ua

Пропалестинские активисты утверждают, что 20 июня смогли прорваться на базу Королевских военно-воздушных сил в центральной Англии, а также повредили два военных самолета.

Главные тезисы

  • Активисты распылили красную краску на турбинных двигателях самолетов Airbus Voyager в знак протеста против ситуации в Газе.
  • Их действия направлены на противодействие усовершенствованию оружия и поддержку палестинского народа.

Часть ВВС Британии получила повреждения

Организация Palestine Action заявила, что ее участники смогли проникнуть на базу Брайз Нортон в Оксфордшире, а также вышли оттуда незамеченными.

С этой базы ежедневно отправляются рейсы на авиабазу ВВС Великобритании Акротири на Кипре.

Для осуществления атаки на ВВС Британии они использовали переработанные огнетушители, чтобы распылить красную краску в турбинные двигатели двух самолетов Airbus Voyager, а также нанесли дополнительные повреждения с помощью ломов.

Красная краска, символизирующая пролитую палестинскую кровь, была также распылена на взлетно-посадочную полосу, а на месте оставили флаг Палестины.

Красноречивым фактом остается то, что оба активиста смогли избежать задержания и убежать от охраны.

Пока представители Министерства обороны Британии официально не отреагировали на эти события.

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