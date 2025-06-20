Пропалестинские активисты ворвались на базу ВВС Британии — видео

Пропалестинские активисты утверждают, что 20 июня смогли прорваться на базу Королевских военно-воздушных сил в центральной Англии, а также повредили два военных самолета.
Главные тезисы
- Активисты распылили красную краску на турбинных двигателях самолетов Airbus Voyager в знак протеста против ситуации в Газе.
- Их действия направлены на противодействие усовершенствованию оружия и поддержку палестинского народа.
Часть ВВС Британии получила повреждения
Организация Palestine Action заявила, что ее участники смогли проникнуть на базу Брайз Нортон в Оксфордшире, а также вышли оттуда незамеченными.
Для осуществления атаки на ВВС Британии они использовали переработанные огнетушители, чтобы распылить красную краску в турбинные двигатели двух самолетов Airbus Voyager, а также нанесли дополнительные повреждения с помощью ломов.
Красноречивым фактом остается то, что оба активиста смогли избежать задержания и убежать от охраны.
Пока представители Министерства обороны Британии официально не отреагировали на эти события.
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