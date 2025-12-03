"Прорив" росіян у Лимані. Білецький розкрив брехню Герасимова

Третій армійський корпусу ЗСУ офіційно спростував брехню начальника російського Генштабу Валерія Герасимова, який доповів диктатору Володимиру Путіну про нібито прорив російських військ до Лимана Донецької області.

Росія розгортає дезінформаційну кампанію щодо Лимана

На гучну брехню російського командування одразу відреагував командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

Підрозділи корпусу відбивають близько 40 ворожих штурмів на день на підступах до Лиману та не дозволяють противнику зайти до міста Андрій Білецький Командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал

Попри те, що лише протягом останніх тижнів армія РФ здійснила десятки спроб інфільтрації малими групами на околицях міста, — свій план ворог не зміг реалізувати.

Так, чимало російських загарбників вдалося ліквідувати та взяти в полон.

Так, один із полонених росіян на відео дякує російському воєнкору за «злив» у Telegram їхніх позицій. Ворога оперативно виявили наші бійці. Частину групи знищили на місці, а йому пощастило потрапити до полону і вижити. Поширити

З заявою з цього приводу також виступив командир 63-ї ОМБр, полковник Павло Юрчук.

Він звертає увагу на те, що за роки повномасштабної війни Герасімов "спалив" свою армію, не взявши під повний контроль жодної української області.