"Прорыв" россиян в Лимане. Билецкий раскрыл ложь Герасимова
"Прорыв" россиян в Лимане. Билецкий раскрыл ложь Герасимова

Билецкий
Источник:  3-я отдельная штурмовая бригада

Третий армейский корпус ВСУ официально опроверг ложь начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, который доложил диктатору Владимиру Путину о якобы прорыве российских войск в Лиман Донецкой области.

Главные тезисы

  • Оборону на указанном участке фронта держат 63-я и подразделения 60-й ОМБр Третьего армейского корпуса.
  • Они ни разу не позволили силам врага проникнуть в город.

Россия разворачивает новую дезинформационную кампанию

На громкую ложь российского командования сразу отреагировал командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.

Подразделения корпуса отбивают около 40 вражеских штурмов в день на подступах к Лиману и не позволяют противнику зайти в город

Андрей Билецкий

Андрей Билецкий

Командир 3-го армейского корпуса, бригадный генерал

Несмотря на то, что только за последние недели армия РФ предприняла десятки попыток инфильтрации малыми группами в окрестностях города, — свой план враг не смог реализовать.

Так, немало российских захватчиков удалось ликвидировать и взять в плен.

Так, один из пленных россиян на видео благодарит российского военкора за “слив” в Telegram их позиции. Врага оперативно обнаружили наши бойцы. Часть группы уничтожили на месте, а ему удалось попасть в плен и выжить.

С заявлением на этот счет также выступил командир 63-й ОМБр, полковник Павел Юрчук.

Он обращает внимание на то, что за годы полномасштабной войны Герасимов "сжег" свою армию, не взяв под полный контроль ни одной украинской области.

Поэтому пока наши подразделения подавляют в зародыше любые попытки России приблизиться к Лиману, он сообщает путину о несуществующих успехах, — объяснил Юрчук.

