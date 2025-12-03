"Прорыв" россиян в Лимане. Билецкий раскрыл ложь Герасимова

Третий армейский корпус ВСУ официально опроверг ложь начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, который доложил диктатору Владимиру Путину о якобы прорыве российских войск в Лиман Донецкой области.
Главные тезисы
- Оборону на указанном участке фронта держат 63-я и подразделения 60-й ОМБр Третьего армейского корпуса.
- Они ни разу не позволили силам врага проникнуть в город.
Россия разворачивает новую дезинформационную кампанию
На громкую ложь российского командования сразу отреагировал командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.
Несмотря на то, что только за последние недели армия РФ предприняла десятки попыток инфильтрации малыми группами в окрестностях города, — свой план враг не смог реализовать.
Так, немало российских захватчиков удалось ликвидировать и взять в плен.
С заявлением на этот счет также выступил командир 63-й ОМБр, полковник Павел Юрчук.
Он обращает внимание на то, что за годы полномасштабной войны Герасимов "сжег" свою армию, не взяв под полный контроль ни одной украинской области.
