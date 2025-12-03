"Прорыв" россиян в Лимане. Билецкий раскрыл ложь Герасимова

Третий армейский корпус ВСУ официально опроверг ложь начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, который доложил диктатору Владимиру Путину о якобы прорыве российских войск в Лиман Донецкой области.

Россия разворачивает новую дезинформационную кампанию

На громкую ложь российского командования сразу отреагировал командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.

Подразделения корпуса отбивают около 40 вражеских штурмов в день на подступах к Лиману и не позволяют противнику зайти в город Андрей Билецкий Командир 3-го армейского корпуса, бригадный генерал

Несмотря на то, что только за последние недели армия РФ предприняла десятки попыток инфильтрации малыми группами в окрестностях города, — свой план враг не смог реализовать.

Так, немало российских захватчиков удалось ликвидировать и взять в плен.

Так, один из пленных россиян на видео благодарит российского военкора за “слив” в Telegram их позиции. Врага оперативно обнаружили наши бойцы. Часть группы уничтожили на месте, а ему удалось попасть в плен и выжить. Поделиться

С заявлением на этот счет также выступил командир 63-й ОМБр, полковник Павел Юрчук.

Он обращает внимание на то, что за годы полномасштабной войны Герасимов "сжег" свою армию, не взяв под полный контроль ни одной украинской области.