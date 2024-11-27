Керівна партія Грузії “Грузинська мрія” висунула свого кандидата на пост президента країни. Ним став колишній футболіст Михаїл Кавелашвілі.
Головні тези:
- Михаїл Кавелашвілі висунутий на посаду президента Грузії проросійською партією “Грузинська мрія”.
- Ексфутболіст відомий як лідер групи “Сила народу” та активний учасник у грузинській політиці.
- Українські добровольці з Грузії, такі як “Грузинський національний легіон”, відіграють важливу роль у захисті української незалежності.
- Парламентські вибори в Грузії 2020 року супроводжувались залякуванням та тиском, що викликало протести та спірні питання.
- Вплив РФ на політику Грузії є значний, існують питання колаборації грузинських політиків з російськими владами для досягнення власних цілей.
Що відомо про кандидата в президенти від “Грузинської мрії”
Як зазначається, Михаїл Кавелашвілі є одним із лідерів групи «Сила народу», яка формально відокремилася. Він був депутатом парламенту Грузії IX та X скликань.
На останніх виборах 26 жовтня Кавелашвілі потрапив до парламенту під номером 18 у списку правлячої партії «Грузинська мрія».
Кавелашвілі відомий також як ветеран футболу. Свою спортивну кар’єру він розпочав у тбіліському «Локомотиві», після чого перейшов до клубу «Динамо», який шість разів ставав чемпіоном Грузії.
У 1995 році футболіст приєднався до російського клубу «Спартак-Аланія», а вже у 1996-му перейшов до «Манчестер Сіті». Згодом Кавелашвілі грав за швейцарські клуби та виступав у складі національної збірної Грузії.
Цього року в Грузії вперше президента обиратиме не народ, а виборча колегія, більшість у якій належить партії «Грузинська мрія».
Президентські вибори відбудуться 14 грудня в будівлі парламенту, а інавгурація нового глави держави запланована на 29 грудня.
Парламентські вибори у Грузії: що відомо
26 жовтня у Грузії відбулося голосування на парламентських виборах. Міжнародні спостерігачі заявили про тиск і залякування.
Центральна виборча комісія Грузії опублікувала попередні результати голосування, згідно з якими партія влади «Грузинська мрія — Демократична Грузія» здобула 54,273%.
Партія експрезидента Саакашвілі «Єдність — Національний рух», «Коаліція за зміни», опозиційні сили «Гахарія — за Грузію» та «Лело» заявили, що не визнають результатів парламентських виборів. Вони вимагають проведення повторних виборів, які має організувати «міжнародна адміністрація».
Влада в Грузії окупована РФ
У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.
Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.
Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.
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