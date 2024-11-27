Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" выдвинула своего кандидата на пост президента страны.
Главные тезисы
- Михаил Кавелашвили выдвинут на пост президента Грузии пророссийской партией "Грузинская мечта".
- Эксфутболист известен как лидер группы Сила народа и активный участник в грузинской политике.
- Украинские добровольцы из Грузии, такие как "Грузинский национальный легион", играют важную роль в защите украинской независимости.
- Парламентские выборы в Грузии в 2020 году сопровождались запугиванием и давлением, что вызвало протесты и спорные вопросы.
- Влияние РФ на политику Грузии значительное, существуют вопросы коллаборации грузинских политиков с российскими властями для достижения собственных целей.
Что известно о кандидате в президенты от "Грузинской мечты"
Как отмечается, Михаил Кавелашвили является одним из лидеров группы «Сила народа», которая формально отделилась. Он был депутатом парламента Грузии IX и X созывов.
На последних выборах 26 октября Кавелашвили попал в парламент под номером 18 в списке правящей партии "Грузинская мечта".
Кавелашвили известен также как ветеран футбола. Свою спортивную карьеру он начал в тбилисском Локомотиве, после чего перешел в клуб Динамо, который шесть раз становился чемпионом Грузии.
В 1995 году футболист присоединился к российскому клубу «Спартак-Алания», а уже в 1996-м перешел в «Манчестер Сити».
В этом году в Грузии впервые президента будет избирать не народ, а избирательная коллегия, большинство из которых принадлежит партии «Грузинская мечта».
Президентские выборы пройдут 14 декабря в здании парламента, а инаугурация нового главы государства запланирована на 29 декабря.
Парламентские выборы в Грузии: что известно
26 октября в Грузии состоялось голосование на парламентских выборах.
Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала предварительные результаты голосования, согласно которым партия власти «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила 54,273%.
Партия экспрезидента Саакашвили «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены», оппозиционные силы «Хухаря — за Грузию» и «Лело» заявили, что не признают результаты парламентских выборов. Они требуют проведения повторных выборов, организованных «международной администрацией».
Власть в Грузии оккупирована РФ
В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью является помощь украинскому народу сохранить свою независимость.
Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.
Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.
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