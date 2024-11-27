Пророссийская партия Грузии выдвинула эксфутболиста на пост президента

Что известно о кандидате в президенты от "Грузинской мечты"

Как отмечается, Михаил Кавелашвили является одним из лидеров группы «Сила народа», которая формально отделилась. Он был депутатом парламента Грузии IX и X созывов.

На последних выборах 26 октября Кавелашвили попал в парламент под номером 18 в списке правящей партии "Грузинская мечта".

Кавелашвили известен также как ветеран футбола. Свою спортивную карьеру он начал в тбилисском Локомотиве, после чего перешел в клуб Динамо, который шесть раз становился чемпионом Грузии.

Михаил Кавелашвили (фото — из открытых источников)

В 1995 году футболист присоединился к российскому клубу «Спартак-Алания», а уже в 1996-м перешел в «Манчестер Сити».

В этом году в Грузии впервые президента будет избирать не народ, а избирательная коллегия, большинство из которых принадлежит партии «Грузинская мечта».

Президентские выборы пройдут 14 декабря в здании парламента, а инаугурация нового главы государства запланирована на 29 декабря.

Парламентские выборы в Грузии: что известно

26 октября в Грузии состоялось голосование на парламентских выборах.

Президент Саломе Зурабишвили отказалась признавать выборы, результаты которых назвала «тотально сфальсифицированными». Поделиться

Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала предварительные результаты голосования, согласно которым партия власти «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила 54,273%.

Партия экспрезидента Саакашвили «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены», оппозиционные силы «Хухаря — за Грузию» и «Лело» заявили, что не признают результаты парламентских выборов. Они требуют проведения повторных выборов, организованных «международной администрацией».

Власть в Грузии оккупирована РФ

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью является помощь украинскому народу сохранить свою независимость.

Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.