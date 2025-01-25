Протести у Словаччині набувають вражаючих масштабів — відео

Десятки протестів, що спалахнули у Словаччині проти проросійської політики прем'єра Роберта Фіцо, пройшла у майже 30 містах країни. Згідно з останніми даними, до них приєдналися близько 100 тисяч людей.
Головні тези:
- Протести підтверджують глибоке обурення громадян політикою чинного проросійського уряду.
- Протести також охопили інші країни, до прикладу, Польщу, Німеччину, Чехію та Ірландію.
- Прем'єр-міністр Фіцо боїться державного перевороту.
Що відбувається у Словаччині
Журналісти звертають увагу на те, що 24 січня люди вийшли на вулиці майже в 30 словацьких містах під гаслом "Словаччина — це Європа".
Словаки не приховують, що вони обурені політикою уряду Роберта Фіцо щодо зближення з країною-агресоркою Росією.
Що важливо розуміти, мітинги також пройшли у Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.
Згідно з останніми даними, по всій Словаччині зібралися близько 100 тисяч людей. Організатори наголошують, що мітинги пройшли мирно і без заворушень.
Окрім того, наголошується, що в місті Банська Бистріца зібралося понад 10 тисяч людей, у Тренчині та Жиліні — близько 5 тисяч, у Попраді та Нітрі — близько 4 тисяч, і приблизно на тисячу менше людей вийшло на демонстрацію в Трнаві.
Фіцо боїться словацького “Майдану”
Ще 21 січня прем'єр-міністр Словаччини почав стверджувати, що опозиційні сили країни нібито планують організувати заворушення та зайняти урядові будівлі
Як стверджує Роберт Фіцо, таку інформацію він отримав від Словацької інформаційної служби (SIS).
Проросійський політик почав бідкатися, що словацька опозиція "дуже хоче" закликати до Майдану, планує використати для цього момент після наступних парламентських виборів.
Однак Фіцо не захотів розкривати деталі звіту.
Варто зазначити, що опозиційні сили заперечували підготовку заворушень.
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