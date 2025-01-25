Протести у Словаччині набувають вражаючих масштабів — відео

Десятки протестів, що спалахнули у Словаччині проти проросійської політики прем'єра Роберта Фіцо, пройшла у майже 30 містах країни. Згідно з останніми даними, до них приєдналися близько 100 тисяч людей.

Що відбувається у Словаччині

Журналісти звертають увагу на те, що 24 січня люди вийшли на вулиці майже в 30 словацьких містах під гаслом "Словаччина — це Європа".

Словаки не приховують, що вони обурені політикою уряду Роберта Фіцо щодо зближення з країною-агресоркою Росією.

Bratislava hlási: Slovensko je Európa



Preplnené Námestie slobody je dôkazom, že obyvatelia hlavného mesta túžia žiť skutočne slobodne, nie v područí moskaľov a ich kolaborantov. pic.twitter.com/aKFCIjGNHZ — Aktuálne o Ukrajine (@oukrajine) January 24, 2025

Що важливо розуміти, мітинги також пройшли у Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.

Згідно з останніми даними, по всій Словаччині зібралися близько 100 тисяч людей. Організатори наголошують, що мітинги пройшли мирно і без заворушень.

Окрім того, наголошується, що в місті Банська Бистріца зібралося понад 10 тисяч людей, у Тренчині та Жиліні — близько 5 тисяч, у Попраді та Нітрі — близько 4 тисяч, і приблизно на тисячу менше людей вийшло на демонстрацію в Трнаві.

Bratislava „za evropské Slovensko“, 24. ledna 2025 pic.twitter.com/3JRCV98IKW — Filip Harzer (@HarzerF) January 24, 2025

Фіцо боїться словацького “Майдану”

Ще 21 січня прем'єр-міністр Словаччини почав стверджувати, що опозиційні сили країни нібито планують організувати заворушення та зайняти урядові будівлі

Як стверджує Роберт Фіцо, таку інформацію він отримав від Словацької інформаційної служби (SIS).

Проросійський політик почав бідкатися, що словацька опозиція "дуже хоче" закликати до Майдану, планує використати для цього момент після наступних парламентських виборів.

Однак Фіцо не захотів розкривати деталі звіту.

У нормальній демократичній державі, яка поважає верховенство права, сили безпеки вживають заходів, оскільки це є порушенням закону, а в деяких випадках навіть порушенням Кримінального кодексу. Роберт Фіцо Прем’єр-міністр Словаччини

Варто зазначити, що опозиційні сили заперечували підготовку заворушень.