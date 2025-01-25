Протесты в Словакии приобретают впечатляющие масштабы — видео

Десятки протестов, вспыхнувших в Словакии против пророссийской политики премьера Роберта Фицо, прошли почти в 30 городах страны. Согласно последним данным, к ним присоединились около 100 тысяч человек.
Главные тезисы
- Протесты подтверждают глубочайшее возмущение людей политикой пророссийского правительства.
- Протесты также охватили другие страны, например, Польшу, Германию, Чехию и Ирландию.
- Премьер-министр Фицо боится государственного переворота.
Что происходит в Словакии
Журналисты обращают внимание на то, что 24 января люди вышли на улицы почти в 30 словацких городах под лозунгом "Словакия — это Европа".
Словаки не скрывают, что они возмущены политикой правительства Роберта Фицо по поводу сближения со страной-агрессорской Россией.
Что важно понимать, митинги также прошли в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.
Согласно последним данным, по всей Словакии собралось около 100 тысяч человек. Организаторы отмечают, что митинги прошли мирно и без волнений.
Кроме того, сообщается, что в городе Банская Быстрица собралось более 10 тысяч человек, в Тренчине и Жилине — около 5 тысяч, в Попраде и Нитре — около 4 тысяч, и примерно на тысячу меньше людей вышло на демонстрацию в Трнаве.
Фицо боится словацкого "Майдана"
Еще 21 января премьер-министр Словакии начал утверждать, что оппозиционные силы страны планируют организовать беспорядки и занять правительственные здания.
По утверждению Роберта Фицо, такую информацию он получил от Словацкой информационной службы (SIS).
Пророссийский политик начал сетовать, что словацкая оппозиция "очень хочет" призвать к Майдану, планирует использовать для этого момент после следующих парламентских выборов.
Однако Фицо не захотел раскрывать детали отчета.
Следует отметить, что оппозиционные силы отрицали подготовку беспорядков.
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