Протесты в Словакии приобретают впечатляющие масштабы — видео

Десятки протестов, вспыхнувших в Словакии против пророссийской политики премьера Роберта Фицо, прошли почти в 30 городах страны. Согласно последним данным, к ним присоединились около 100 тысяч человек.

Что происходит в Словакии

Журналисты обращают внимание на то, что 24 января люди вышли на улицы почти в 30 словацких городах под лозунгом "Словакия — это Европа".

Словаки не скрывают, что они возмущены политикой правительства Роберта Фицо по поводу сближения со страной-агрессорской Россией.

Bratislava hlási: Slovensko je Európa



Preplnené Námestie slobody je dôkazom, že obyvatelia hlavného mesta túžia žiť skutočne slobodne, nie v područí moskaľov a ich kolaborantov. pic.twitter.com/aKFCIjGNHZ — Aktuálne o Ukrajine (@oukrajine) January 24, 2025

Что важно понимать, митинги также прошли в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.

Согласно последним данным, по всей Словакии собралось около 100 тысяч человек. Организаторы отмечают, что митинги прошли мирно и без волнений.

Кроме того, сообщается, что в городе Банская Быстрица собралось более 10 тысяч человек, в Тренчине и Жилине — около 5 тысяч, в Попраде и Нитре — около 4 тысяч, и примерно на тысячу меньше людей вышло на демонстрацию в Трнаве.

Bratislava „za evropské Slovensko“, 24. ledna 2025 pic.twitter.com/3JRCV98IKW — Filip Harzer (@HarzerF) January 24, 2025

Фицо боится словацкого "Майдана"

Еще 21 января премьер-министр Словакии начал утверждать, что оппозиционные силы страны планируют организовать беспорядки и занять правительственные здания.

По утверждению Роберта Фицо, такую информацию он получил от Словацкой информационной службы (SIS).

Пророссийский политик начал сетовать, что словацкая оппозиция "очень хочет" призвать к Майдану, планирует использовать для этого момент после следующих парламентских выборов.

Однако Фицо не захотел раскрывать детали отчета.

В нормальном демократическом государстве, уважающем верховенство права, силы безопасности принимают меры, поскольку это нарушение закона, а в некоторых случаях даже нарушение Уголовного кодекса. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Следует отметить, что оппозиционные силы отрицали подготовку беспорядков.