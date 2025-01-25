Протесты в Словакии приобретают впечатляющие масштабы — видео
Категория
Мир
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Протесты в Словакии приобретают впечатляющие масштабы — видео

Словакия
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Источник:  Aktuality

Десятки протестов, вспыхнувших в Словакии против пророссийской политики премьера Роберта Фицо, прошли почти в 30 городах страны. Согласно последним данным, к ним присоединились около 100 тысяч человек.

Главные тезисы

  • Протесты подтверждают глубочайшее возмущение людей политикой пророссийского правительства.
  • Протесты также охватили другие страны, например, Польшу, Германию, Чехию и Ирландию.
  • Премьер-министр Фицо боится государственного переворота.

Что происходит в Словакии

Журналисты обращают внимание на то, что 24 января люди вышли на улицы почти в 30 словацких городах под лозунгом "Словакия — это Европа".

Словаки не скрывают, что они возмущены политикой правительства Роберта Фицо по поводу сближения со страной-агрессорской Россией.

Что важно понимать, митинги также прошли в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.

Согласно последним данным, по всей Словакии собралось около 100 тысяч человек. Организаторы отмечают, что митинги прошли мирно и без волнений.

Кроме того, сообщается, что в городе Банская Быстрица собралось более 10 тысяч человек, в Тренчине и Жилине — около 5 тысяч, в Попраде и Нитре — около 4 тысяч, и примерно на тысячу меньше людей вышло на демонстрацию в Трнаве.

Фицо боится словацкого "Майдана"

Еще 21 января премьер-министр Словакии начал утверждать, что оппозиционные силы страны планируют организовать беспорядки и занять правительственные здания.

По утверждению Роберта Фицо, такую информацию он получил от Словацкой информационной службы (SIS).

Пророссийский политик начал сетовать, что словацкая оппозиция "очень хочет" призвать к Майдану, планирует использовать для этого момент после следующих парламентских выборов.

Однако Фицо не захотел раскрывать детали отчета.

В нормальном демократическом государстве, уважающем верховенство права, силы безопасности принимают меры, поскольку это нарушение закона, а в некоторых случаях даже нарушение Уголовного кодекса.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Следует отметить, что оппозиционные силы отрицали подготовку беспорядков.

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