Американське консервативне видання The New York Post, яке дуже часто читає президент США Дональд Трамп, опублікувало на передовиці матеріал, в якому наголошується, що справжнім диктатором є Володимир Путін. У такий спосіб журналісти вирішили звернутися до американського лідера після його скандальних заяв.
Головні тези:
- Журналісти нагадують Трампу, що сам Путін почав війну проти України.
- Зеленський не є диктатором, а лідером вільної країни, яка бореться за своє існування.
The New York Post заступилося за Україну
Номер The New York Post за 21 лютого вийшов із великим портретом Владіміра Путіна на передовиці та заголовком: "Президенте Трамп: ось хто диктатор".
Ця стаття складається з 10 фактів про війну РФ проти України.
Перший та найголовніший факт стосується, що саме Путін розпочав цю війну, а Україна — є жертвою агресора.
Що стосується Володимира Зеленського, то він — не диктатор, а політик, який переміг на президентських виборах 2019 року, що були відносно вільними і чесними.
Окрім того, наголошується, що рейтинг схвалення президента України становить 57%, а не 4%, про які заявляв Трамп.
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