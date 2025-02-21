Протрампівське видання The New York Post стало на бік України та Зеленського
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Протрампівське видання The New York Post стало на бік України та Зеленського

Зеленський
Джерело:  The New York Post

Американське консервативне видання The New York Post, яке дуже часто читає президент США Дональд Трамп, опублікувало на передовиці матеріал, в якому наголошується, що справжнім диктатором є Володимир Путін. У такий спосіб журналісти вирішили звернутися до американського лідера після його скандальних заяв.

Головні тези:

  • Журналісти нагадують Трампу, що сам Путін почав війну проти України.
  • Зеленський не є диктатором, а лідером вільної країни, яка бореться за своє існування.

The New York Post заступилося за Україну

Номер The New York Post за 21 лютого вийшов із великим портретом Владіміра Путіна на передовиці та заголовком: "Президенте Трамп: ось хто диктатор".

Фото: скриншот

Ця стаття складається з 10 фактів про війну РФ проти України.

Перший та найголовніший факт стосується, що саме Путін розпочав цю війну, а Україна — є жертвою агресора.

Путін править Росією залізним кулаком КДБ відтоді, як прийшов до влади у 1999 році. Він безжально придушив незалежні ЗМІ, поклав край вільним і чесним виборам, розгромив громадянське суспільство і вбивав своїх політичних опонентів, — нагадують Трампу журналісти.

Що стосується Володимира Зеленського, то він — не диктатор, а політик, який переміг на президентських виборах 2019 року, що були відносно вільними і чесними.

Окрім того, наголошується, що рейтинг схвалення президента України становить 57%, а не 4%, про які заявляв Трамп.

На відміну від Росії, в Україні є активні незалежні засоби масової інформації, які притягують уряд до відповідальності — незважаючи на твердження про протилежне з боку інтернет-тролів і російських ботів, — йдеться в статті.

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