Американское консервативное издание The New York Post, которое часто читает президент США Дональд Трамп, опубликовало на передовице материал, в котором указано, что настоящим диктатором является Владимир Путин. Таким образом, журналисты решили обратиться к американскому лидеру после его скандальных заявлений.

The New York Post вступилось за Украину

Номер The New York Post за 21 февраля вышел с большим портретом Владимира Путина на передовице и заглавием: "Президент Трамп: вот кто диктатор".

Фото: скриншот

Эта статья состоит из 10 фактов о войне РФ против Украины.

Первый и самый главный факт касается тго, что именно Путин начал эту войну, а Украина — жертва агрессора.

Путин правит Россией железным кулаком КГБ с тех пор, как пришел к власти в 1999 году. Он безжалостно подавил независимые СМИ, положил конец свободным и честным выборам, разгромил гражданское общество и убивал своих политических оппонентов, — напоминают Трампу журналисты. Поделиться

Что касается Владимира Зеленского, то он — не диктатор, а политик, победивший на президентских выборах 2019 года, которые были относительно свободными и честными.

Кроме того, указано, что одобрение президента Украины составляет 57%, а не 4%, о которых заявлял Трамп.