Американское консервативное издание The New York Post, которое часто читает президент США Дональд Трамп, опубликовало на передовице материал, в котором указано, что настоящим диктатором является Владимир Путин. Таким образом, журналисты решили обратиться к американскому лидеру после его скандальных заявлений.
Главные тезисы
- Журналисты напоминают Трампу, что Путин начал войну против Украины.
- Зеленский не является диктатором, а лидером свободной страны, борющейся за свое существование.
The New York Post вступилось за Украину
Номер The New York Post за 21 февраля вышел с большим портретом Владимира Путина на передовице и заглавием: "Президент Трамп: вот кто диктатор".
Эта статья состоит из 10 фактов о войне РФ против Украины.
Первый и самый главный факт касается тго, что именно Путин начал эту войну, а Украина — жертва агрессора.
Что касается Владимира Зеленского, то он — не диктатор, а политик, победивший на президентских выборах 2019 года, которые были относительно свободными и честными.
Кроме того, указано, что одобрение президента Украины составляет 57%, а не 4%, о которых заявлял Трамп.
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