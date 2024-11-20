Провідні українські університети масово забороняють використання Telegram — що трапилося

Наразі цю ініциативу підтримала й низка провідних університетів України: НУ “Києво-Могилянська академія”, ЛНУ, КНУ, ЧНУ, УКУ та інші.

Росія активно використовує Telegram для кібератак, встановлення геолокації користувачів, коригування ракетних ударів тощо. З метою мінімізації цих загроз у вересні 2024 року РНБО України ухвалило рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств критичної інфраструктури.

У Могилянці заборонили користуватися Telegram

Національний університет "Києво-Могилянська академія" вирішив заборонити використання месенджера Telegram для освітніх і службових цілей. Відповідний наказ підписав президент університету Сергій Квіт.

Відповідний документ на своїй сторінці у Facebook опублікував український підприємець Ярослав Ажнюк.

Заборона набуде чинності з 1 січня 2025 року. Згідно з документом, студентам і працівникам університету забороняється використовувати Telegram у робочій комунікації та освітньому процесі, а також використовувати його вебверсію. Натомість рекомендується перейти на інші ресурси для комунікації.

Telegram дозволяється використовувати виключно як джерело інформації для проведення наукових досліджень. Водночас обмеження поширюються на пристрої співробітників університету, а всі облікові записи та посилання, пов’язані з НаУКМА, мають бути видалені. Поширити

Також співробітники Інформаційно-обчислювального центру до кінця 2024 року повинні вжити заходів для обмеження доступу до Telegram на території університету, зокрема у корпусах та гуртожитках.

Які виші України ввели заборону на користування Telegram

У кількох провідних вищих навчальних закладах України введено обмеження на використання месенджера Telegram для роботи. Ці заходи були прийняті на основі указів Міністерства освіти і науки України та листів від обласних військових адміністрацій.

Про це масово повідомляють пресслужби університетів.

5 листопада у Львівському національному університеті імені Івана Франка (ЛНУ) наказом ректора заборонено працівникам університету використовувати Телеграм для передачі інформації, що стосується роботи, а також для особистої комунікації на робочих пристроях. Технічний контроль за виконанням цього наказу покладено на центр мережевих технологій та ІТ-підтримки.

Наказ ректора ЛНУ

Надалі естафету заборони підтримав Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ). З 11 листопада заборона на використання телеграму для службових цілей набуває чинності також у КНУ. В університеті вже почали запитувати в студентів, яку іншу платформу вони обрали для подальшого спілкування.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича також запровадив заборону на використання телеграму для робочих комунікацій, а на службових та особистих комп'ютерах заборонено встановлювати месенджер. Всі посилання на телеграм-канали та боти університету були видалені зі сторінок ВНЗ. Поширити

Декілька інших університетів, зокрема, Український католицький університет, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка та Національний авіаційний університет, також ухвалили подібні рішення щодо обмеження використання Telegram у службовій комунікації.