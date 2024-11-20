Ведущие украинские университеты массово запрещают использование Telegram — что случилось

В настоящее время эту инициативу поддержал и ряд ведущих университетов Украины: НУ Киево-Могилянская академия, ЛНУ, КНУ, ЧНУ, УКУ и другие.

Россия активно использует Telegram для кибератак, установки геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и т.д. В целях минимизации этих угроз в сентябре 2024 года СНБО Украины принял решение о запрете установления и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий критической инфраструктуры.

В Могилянке запретили пользоваться Telegram

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" решил запретить использование мессенджера Telegram для образовательных и служебных целей. Соответствующий приказ подписал президент университета Сергей Квит.

Соответствующий документ на своей странице в Facebook опубликовал украинский предприниматель Ярослав Ажнюк.

Запрет вступит в силу 1 января 2025 года. Согласно документу студентам и работникам университета запрещается использовать Telegram в рабочей коммуникации и образовательном процессе, а также использовать его вебверсию. Вместо этого рекомендуется перейти на другие ресурсы для коммуникации.

Telegram можно использовать исключительно как источник информации для проведения научных исследований. В то же время, ограничения распространяются на устройства сотрудников университета, а все учетные записи и ссылки, связанные с НаУКМА, должны быть удалены. Поделиться

Также сотрудники Информационно-вычислительного центра до конца 2024 должны принять меры для ограничения доступа к Telegram на территории университета, в частности в корпусах и общежитиях.

Какие вузы Украины ввели запрет на пользование Telegram

В ряде ведущих вузов Украины введены ограничения на использование мессенджера Telegram для работы. Эти мероприятия были приняты на основе указов Министерства образования и науки Украины и писем от областных военных администраций.

Об этом массово сообщают пресс-службы университетов.

5 ноября во Львовском национальном университете имени Ивана Франко (ЛНУ) приказом ректора запрещено работникам университета использовать телеграммы для передачи информации, касающейся работы, а также для личной коммуникации на рабочих устройствах. Технический контроль за исполнением этого приказа возложен на центр сетевых технологий и ИТ-поддержку.

Приказ ректора ЛНУ

В дальнейшем эстафету запрета поддержал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ). С 11 ноября запрет на использование телеграммы для служебных целей вступает в силу также в КНУ. В университете уже начали спрашивать студентов, какую другую платформу они выбрали для дальнейшего общения.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича также ввел запрет на использование телеграммы для рабочих коммуникаций, а на служебных и личных компьютерах запрещено устанавливать мессенджер. Все ссылки на телеграмм-каналы и боты университета были удалены на страницах ВУЗов. Поделиться

Несколько других университетов, в частности Украинский католический университет, Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко и Национальный авиационный университет, также приняли подобные решения по ограничению использования Telegram в служебной коммуникации.