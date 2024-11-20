Ведущие украинские университеты массово запрещают использование Telegram — что случилось

Россия активно использует Telegram для кибератак, установки геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и т.д. В целях минимизации этих угроз в сентябре 2024 года СНБО Украины принял решение о запрете установления и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий критической инфраструктуры.
В настоящее время эту инициативу поддержал и ряд ведущих университетов Украины: НУ Киево-Могилянская академия, ЛНУ, КНУ, ЧНУ, УКУ и другие.
Главные тезисы
- Ряд украинских университетов ввели запрет на использование Telegram на служебных устройствах из-за угроз кибербезопасности, связанных с использованием мессенджера
- Инициатива предусматривает переход на другие коммуникационные ресурсы и использование Telegram исключительно для научных исследований
- Запрет также распространяется на устройства сотрудников университетов и предусматривает удаление всех учетных записей и ссылок, связанных с Telegram
- Ограничения на использование Telegram в украинских университетах поддержаны министерством образования и науки Украины
- Это решение вызвано необходимостью защиты информации и предотвращения возможных кибератак со стороны России, использующей Telegram в своих целях
В Могилянке запретили пользоваться Telegram
Национальный университет "Киево-Могилянская академия" решил запретить использование мессенджера Telegram для образовательных и служебных целей. Соответствующий приказ подписал президент университета Сергей Квит.
Соответствующий документ на своей странице в Facebook опубликовал украинский предприниматель Ярослав Ажнюк.
Запрет вступит в силу 1 января 2025 года. Согласно документу студентам и работникам университета запрещается использовать Telegram в рабочей коммуникации и образовательном процессе, а также использовать его вебверсию. Вместо этого рекомендуется перейти на другие ресурсы для коммуникации.
Также сотрудники Информационно-вычислительного центра до конца 2024 должны принять меры для ограничения доступа к Telegram на территории университета, в частности в корпусах и общежитиях.
Какие вузы Украины ввели запрет на пользование Telegram
В ряде ведущих вузов Украины введены ограничения на использование мессенджера Telegram для работы. Эти мероприятия были приняты на основе указов Министерства образования и науки Украины и писем от областных военных администраций.
Об этом массово сообщают пресс-службы университетов.
5 ноября во Львовском национальном университете имени Ивана Франко (ЛНУ) приказом ректора запрещено работникам университета использовать телеграммы для передачи информации, касающейся работы, а также для личной коммуникации на рабочих устройствах. Технический контроль за исполнением этого приказа возложен на центр сетевых технологий и ИТ-поддержку.
В дальнейшем эстафету запрета поддержал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ). С 11 ноября запрет на использование телеграммы для служебных целей вступает в силу также в КНУ. В университете уже начали спрашивать студентов, какую другую платформу они выбрали для дальнейшего общения.
Несколько других университетов, в частности Украинский католический университет, Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко и Национальный авиационный университет, также приняли подобные решения по ограничению использования Telegram в служебной коммуникации.
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