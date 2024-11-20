Ведущие украинские университеты массово запрещают использование Telegram — что случилось
Категория
Украина
Дата публикации

Ведущие украинские университеты массово запрещают использование Telegram — что случилось

Telegram
Читати українською
Источник:  online.ua

Россия активно использует Telegram для кибератак, установки геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и т.д. В целях минимизации этих угроз в сентябре 2024 года СНБО Украины принял решение о запрете установления и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий критической инфраструктуры.

В настоящее время эту инициативу поддержал и ряд ведущих университетов Украины: НУ Киево-Могилянская академия, ЛНУ, КНУ, ЧНУ, УКУ и другие.

Главные тезисы

  • Ряд украинских университетов ввели запрет на использование Telegram на служебных устройствах из-за угроз кибербезопасности, связанных с использованием мессенджера
  • Инициатива предусматривает переход на другие коммуникационные ресурсы и использование Telegram исключительно для научных исследований
  • Запрет также распространяется на устройства сотрудников университетов и предусматривает удаление всех учетных записей и ссылок, связанных с Telegram
  • Ограничения на использование Telegram в украинских университетах поддержаны министерством образования и науки Украины
  • Это решение вызвано необходимостью защиты информации и предотвращения возможных кибератак со стороны России, использующей Telegram в своих целях

В Могилянке запретили пользоваться Telegram

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" решил запретить использование мессенджера Telegram для образовательных и служебных целей. Соответствующий приказ подписал президент университета Сергей Квит.

Соответствующий документ на своей странице в Facebook опубликовал украинский предприниматель Ярослав Ажнюк.

Запрет вступит в силу 1 января 2025 года. Согласно документу студентам и работникам университета запрещается использовать Telegram в рабочей коммуникации и образовательном процессе, а также использовать его вебверсию. Вместо этого рекомендуется перейти на другие ресурсы для коммуникации.

Telegram можно использовать исключительно как источник информации для проведения научных исследований. В то же время, ограничения распространяются на устройства сотрудников университета, а все учетные записи и ссылки, связанные с НаУКМА, должны быть удалены.

Также сотрудники Информационно-вычислительного центра до конца 2024 должны принять меры для ограничения доступа к Telegram на территории университета, в частности в корпусах и общежитиях.

Какие вузы Украины ввели запрет на пользование Telegram

В ряде ведущих вузов Украины введены ограничения на использование мессенджера Telegram для работы. Эти мероприятия были приняты на основе указов Министерства образования и науки Украины и писем от областных военных администраций.

Об этом массово сообщают пресс-службы университетов.

5 ноября во Львовском национальном университете имени Ивана Франко (ЛНУ) приказом ректора запрещено работникам университета использовать телеграммы для передачи информации, касающейся работы, а также для личной коммуникации на рабочих устройствах. Технический контроль за исполнением этого приказа возложен на центр сетевых технологий и ИТ-поддержку.

Приказ ректора ЛНУ

В дальнейшем эстафету запрета поддержал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ). С 11 ноября запрет на использование телеграммы для служебных целей вступает в силу также в КНУ. В университете уже начали спрашивать студентов, какую другую платформу они выбрали для дальнейшего общения.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича также ввел запрет на использование телеграммы для рабочих коммуникаций, а на служебных и личных компьютерах запрещено устанавливать мессенджер. Все ссылки на телеграмм-каналы и боты университета были удалены на страницах ВУЗов.

Несколько других университетов, в частности Украинский католический университет, Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко и Национальный авиационный университет, также приняли подобные решения по ограничению использования Telegram в служебной коммуникации.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов назвал Telegram угрозой национальной безопасности Украины
Telegram
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине запретили госслужащим и военным пользоваться Telegram
РНБО
Telegram
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Раде ограничат использование Telegram
В Раде ограничат использование Telegram

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?