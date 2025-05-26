"Путін абсолютно збожеволів". Трамп зробив неочікувану заяву щодо масованих атак РФ по Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін "став абсолютно божевільним". Він додав, що якщо той зважиться на захоплення всієї України, тоді на Росію чекає крах.

Трамп нарешті відреагував на масовані обстріли України

Про це Трамп висловився у соцмережі Truth Social.

Заяви Трампа пролунали після того, як Росія вже кілька днів поспіль масовано обстрілює Україну дронами і ракетами.

У мене завжди були дуже хороші стосунки з Володимиром Путіним із Росії, але з ним щось сталося. Він став абсолютно божевільним! Він без потреби вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і безпілотники запускають по містах в Україні без жодної причини. Я завжди говорив, що він хоче отримати ВСЮ Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це виявиться правдою, але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії. Дональд Трамп Президент США

Крім випадів у бік Путіна, Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського. Зокрема, через те, що його слова нібито створюють проблеми.

Точно так само і президент Зеленський не приносить користі своїй країні, кажучи так, як він говорить. Усе, що виходить із його вуст, створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинити. Поширити

Він також знову повторив, що війна в Україні ніколи б не почалася, якби він був президентом. Крім того, Трамп відсторонився від вйни Росії проти України, заявивши, що це не його війна.

Пост Трампа

Це війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не Трампа. Я лише допомагаю гасити великі й потворні пожежі, що розгорілися через грубу некомпетентність і ненависть.

Нагадаємо, кілька годин тому Трамп у спілкуванні з журналістами заявив, що він незадоволений нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним. Він зазначив, що російський диктатор вбиває людей, і що з ним щось сталося.

Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його давно. Ми завжди ладнали. Але він запускає ракети в міста і вбиває людей, і мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін. Він убиває людей. І з цим хлопцем щось сталося, і мені це не подобається. Поширити

Трамп також додав, що "безумовно" розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії.