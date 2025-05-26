"Путін абсолютно збожеволів". Трамп зробив неочікувану заяву щодо масованих атак РФ по Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін "став абсолютно божевільним". Він додав, що якщо той зважиться на захоплення всієї України, тоді на Росію чекає крах.
Головні тези:
- Трамп висловив занепокоєння щодо дій Путіна через масовані атаки на Україну.
- Він підкреслив, що захоплення всієї України може призвести до краху Росії.
- Трамп також розкритикував президента України Зеленського за невдалі заяви, які, за його думкою, шкодять країні.
Трамп нарешті відреагував на масовані обстріли України
Про це Трамп висловився у соцмережі Truth Social.
Заяви Трампа пролунали після того, як Росія вже кілька днів поспіль масовано обстрілює Україну дронами і ракетами.
Крім випадів у бік Путіна, Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського. Зокрема, через те, що його слова нібито створюють проблеми.
Він також знову повторив, що війна в Україні ніколи б не почалася, якби він був президентом. Крім того, Трамп відсторонився від вйни Росії проти України, заявивши, що це не його війна.
Це війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не Трампа. Я лише допомагаю гасити великі й потворні пожежі, що розгорілися через грубу некомпетентність і ненависть.
Нагадаємо, кілька годин тому Трамп у спілкуванні з журналістами заявив, що він незадоволений нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним. Він зазначив, що російський диктатор вбиває людей, і що з ним щось сталося.
Трамп також додав, що "безумовно" розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії.
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