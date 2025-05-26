"Путин совершенно сошел с ума". Трамп сделал неожиданное заявление по поводу массированных атак РФ по Украине
Категория
Политика
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"Путин совершенно сошел с ума". Трамп сделал неожиданное заявление по поводу массированных атак РФ по Украине

Donald Trump
Трамп
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Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин "стал абсолютно безумным". Он добавил, что если тот решится на захват всей Украины, тогда Россию ждет крах.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп заявил, что Путин “стал абсолютно безумным” из-за массированных атак на Украину.
  • Трамп выразил обеспокоенность возможным захватом всей Украины и указал на возможный крах России.
  • Президент США подверг критике президентов России и Украины за их слова и действия.

Трамп наконец-то отреагировал на массированные обстрелы Украины

Об этом Трамп высказался в соцсети Truth Social.

Заявления Трампа прозвучали после того, как Россия уже несколько дней массово обстреливает Украину дронами и ракетами.

У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то произошло. Он стал совершенно безумным! Он без надобности убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускают по городам в Украине без причины. Я всегда говорил, что он хочет получить всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это окажется правдой, но если он это сделает, это приведет к краху России.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Кроме выпадов в сторону Путина, Трамп подверг критике президента Украины Владимира Зеленского. В частности, потому, что его слова якобы создают проблемы.

Точно так же и президент Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить.

Он также снова повторил, что война в Украине никогда бы не началась, будь он президентом. Кроме того, Трамп отстранился от войны России против Украины, заявив, что это не его война.

Пост Трампа

Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не Трампа. Я только помогаю тушить большие и безобразные пожары, разгоревшиеся из-за грубой некомпетентности и ненависти.

Напомним, несколько часов назад Трамп в общении с журналистами заявил, что он недоволен нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что российский диктатор убивает людей и что с ним что-то произошло.

Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я его знаю давно. Мы всегда ладили. Но он запускает ракеты в города и убивает людей, и это мне не нравится. Мне не нравится то, что делает Путин. Он убивает людей. И с этим парнем что-то случилось, и мне это не нравится.

Трамп также добавил, что "безусловно" рассматривает возможность введения санкций против России.

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