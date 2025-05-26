"Путин совершенно сошел с ума". Трамп сделал неожиданное заявление по поводу массированных атак РФ по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин "стал абсолютно безумным". Он добавил, что если тот решится на захват всей Украины, тогда Россию ждет крах.
Главные тезисы
- Дональд Трамп заявил, что Путин “стал абсолютно безумным” из-за массированных атак на Украину.
- Трамп выразил обеспокоенность возможным захватом всей Украины и указал на возможный крах России.
- Президент США подверг критике президентов России и Украины за их слова и действия.
Трамп наконец-то отреагировал на массированные обстрелы Украины
Об этом Трамп высказался в соцсети Truth Social.
Заявления Трампа прозвучали после того, как Россия уже несколько дней массово обстреливает Украину дронами и ракетами.
Кроме выпадов в сторону Путина, Трамп подверг критике президента Украины Владимира Зеленского. В частности, потому, что его слова якобы создают проблемы.
Он также снова повторил, что война в Украине никогда бы не началась, будь он президентом. Кроме того, Трамп отстранился от войны России против Украины, заявив, что это не его война.
Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не Трампа. Я только помогаю тушить большие и безобразные пожары, разгоревшиеся из-за грубой некомпетентности и ненависти.
Напомним, несколько часов назад Трамп в общении с журналистами заявил, что он недоволен нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что российский диктатор убивает людей и что с ним что-то произошло.
Трамп также добавил, что "безусловно" рассматривает возможность введения санкций против России.
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