"Путин совершенно сошел с ума". Трамп сделал неожиданное заявление по поводу массированных атак РФ по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин "стал абсолютно безумным". Он добавил, что если тот решится на захват всей Украины, тогда Россию ждет крах.

Трамп наконец-то отреагировал на массированные обстрелы Украины

Об этом Трамп высказался в соцсети Truth Social.

Заявления Трампа прозвучали после того, как Россия уже несколько дней массово обстреливает Украину дронами и ракетами.

У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то произошло. Он стал совершенно безумным! Он без надобности убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускают по городам в Украине без причины. Я всегда говорил, что он хочет получить всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это окажется правдой, но если он это сделает, это приведет к краху России. Дональд Трамп Президент США

Кроме выпадов в сторону Путина, Трамп подверг критике президента Украины Владимира Зеленского. В частности, потому, что его слова якобы создают проблемы.

Точно так же и президент Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить. Поделиться

Он также снова повторил, что война в Украине никогда бы не началась, будь он президентом. Кроме того, Трамп отстранился от войны России против Украины, заявив, что это не его война.

Пост Трампа

Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не Трампа. Я только помогаю тушить большие и безобразные пожары, разгоревшиеся из-за грубой некомпетентности и ненависти.

Напомним, несколько часов назад Трамп в общении с журналистами заявил, что он недоволен нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что российский диктатор убивает людей и что с ним что-то произошло.

Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я его знаю давно. Мы всегда ладили. Но он запускает ракеты в города и убивает людей, и это мне не нравится. Мне не нравится то, что делает Путин. Он убивает людей. И с этим парнем что-то случилось, и мне это не нравится. Поделиться

Трамп также добавил, что "безусловно" рассматривает возможность введения санкций против России.