Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) попереджають, що наразі кремлівський диктатор Володимир Путін активно будує коаліцію з країн, які прагнуть протистояти західним державам на чолі зі США.
Що відомо про створення Путіним коаліції проти США та союзників
Зазначається, що ключовими зусиллями Кремля у створенні коаліції держав для протистояння колективному Заходу на чолі зі США є поглиблення двосторонніх відносин з Китаєм, КНДР та Іраном.
Аналітики ISW звертають увагу, що 19 березня заступник глави МЗС країни-агресорки Андрій Руденко провів зустріч зі спецпредставником КНР Лю Сяоміном для обговорення ситуації на Корейському півострові.
Зокрема, під час зустрічі були висунуті звинувачення у бік США та союзників у нібито створенні загрози конфлікту в північно-східній Азії.
Як Росія мобілізує союзників для протистояння США та партнерам
У той же час, як зазначають аналітики, Кремль прагне посилити відносини з КНДР.
Наразі Пхеньян передає Москві балістичні ракети та артснаряди в обмін на ймовірну технологічну співпрацю та іншу невизначену підтримку.
Паралельно посол Росії в Китаї Ігор Моргулов зустрівся з керівником китайського інформаційного агентства Сіньхуа Фу Хуа для обговорення двостороннього співробітництва в медіасфері.
19 березня президент Ірану Ібрагім Раїсі провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити двосторонню співпрацю.
Раїсі підтвердив свою готовність допомогти Росії стабілізувати регіон Південного Кавказу з огляду на поточні події у Вірменії та Азербайджані.
Кремль використовує війну проти України, щоб підтримувати двосторонні відносини та створювати коаліцію держав, аби "урівноважити Захід", що тривалий час було центральним аспектом зовнішньої політики Росії.
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