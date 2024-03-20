Путін активно створює коаліцію проти Заходу
Категорія
Політика
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Путін активно створює коаліцію проти Заходу

Володимир Путін
Джерело:  ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) попереджають, що наразі кремлівський диктатор Володимир Путін активно будує коаліцію з країн, які прагнуть протистояти західним державам на чолі зі США. 

Що відомо про створення Путіним коаліції проти США та союзників

Зазначається, що ключовими зусиллями Кремля у створенні коаліції держав для протистояння колективному Заходу на чолі зі США є поглиблення двосторонніх відносин з Китаєм, КНДР та Іраном.

Аналітики ISW звертають увагу, що 19 березня заступник глави МЗС країни-агресорки Андрій Руденко провів зустріч зі спецпредставником КНР Лю Сяоміном для обговорення ситуації на Корейському півострові.

Зокрема, під час зустрічі були висунуті звинувачення у бік США та союзників у нібито створенні загрози конфлікту в північно-східній Азії.

Як Росія мобілізує союзників для протистояння США та партнерам

У той же час, як зазначають аналітики, Кремль прагне посилити відносини з КНДР.

Наразі Пхеньян передає Москві балістичні ракети та артснаряди в обмін на ймовірну технологічну співпрацю та іншу невизначену підтримку.

Паралельно посол Росії в Китаї Ігор Моргулов зустрівся з керівником китайського інформаційного агентства Сіньхуа Фу Хуа для обговорення двостороннього співробітництва в медіасфері.

19 березня президент Ірану Ібрагім Раїсі провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити двосторонню співпрацю.

Раїсі підтвердив свою готовність допомогти Росії стабілізувати регіон Південного Кавказу з огляду на поточні події у Вірменії та Азербайджані.

Прагнення Росії до зміцнення політичних і дипломатичних двосторонніх відносин з Пекіном, а також використання двосторонніх відносин з Іраном і Північною Кореєю для військової вигоди є типом "блокового мислення", в якому Лю і Руденко звинувачували США та їхніх союзників, — підкреслюють аналітики.

Кремль використовує війну проти України, щоб підтримувати двосторонні відносини та створювати коаліцію держав, аби "урівноважити Захід", що тривалий час було центральним аспектом зовнішньої політики Росії.

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