Путин активно создает коалицию против Запада
Категория
Политика
Дата публикации

Путин активно создает коалицию против Запада

Владимир Путин
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Источник:  ISW

Аналитики из Института изучения войны (ISW) предупреждают, что в настоящее время кремлевский диктатор Владимир Путин активно строит коалицию из стран, стремящихся противостоять западным государствам во главе с США.

Что известно о создании Путиным коалиции против США и союзников

Отмечается, что ключевыми усилиями Кремля в создании коалиции государств для противостояния коллективному Западу во главе с США является углубление двусторонних отношений с Китаем, КНДР и Ираном.

Аналитики ISW обращают внимание, что 19 марта замглавы МИД страны-агрессорки Андрей Руденко провел встречу со спецпредставителем КНР Лю Сяомином для обсуждения ситуации на Корейском полуострове.

В частности, во время встречи были предъявлены обвинения в сторону США и союзников в якобы создании угрозы конфликта в северо-восточной Азии.

Как Россия мобилизует союзников для противостояния США и партнерам

В то же время, как отмечают аналитики, Кремль стремится усилить отношения с КНДР.

Пхеньян передает Москве баллистические ракеты и артснаряды в обмен на вероятное технологическое сотрудничество и другую неопределенную поддержку.

Параллельно посол России в Китае Игорь Моргулов встретился с руководителем китайского информационного агентства Синьхуа Фу Хуа по обсуждению двустороннего сотрудничества в медиасфере.

19 марта президент Ирана Ибрагим Раиси провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения двустороннего сотрудничества.

Раиси подтвердил свою готовность помочь России стабилизировать регион Южного Кавказа, учитывая текущие события в Армении и Азербайджане.

Стремление России к укреплению политических и дипломатических двусторонних отношений с Пекином, а также использование двусторонних отношений с Ираном и Северной Кореей для военной выгоды является типом "блочного мышления", в котором Лю и Руденко обвиняли США и их союзников, подчеркивают аналитики.

Кремль использует войну против Украины, чтобы поддерживать двусторонние отношения и создавать коалицию государств, чтобы "уравновесить Запад", что долгое время являлось центральным аспектом внешней политики России.

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