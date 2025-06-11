Путін брехливо похизувався найсучаснішою ядерною тріадою у світі
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Путін брехливо похизувався найсучаснішою ядерною тріадою у світі

Путін
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Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін вкотре похвалився своїм ядерним потенціалом в оборонній сфері.

Головні тези:

  • Володимир Путін похвалився найсучаснішою ядерною тріадою РФ, стверджуючи, що її частка становить найвищий показник у світі.
  • Путін вказав на необхідність приділення особливої уваги ядерній тріаді як гарантії суверенітету Росії в майбутній держпрограмі озброєнь на наступні двадцять років.

Путін хвалиться найсучаснішою ядерною тріадою

Про це Путін казав на нараді з питань, пов'язаних з держпрограмою озброєнь

Він заявив, що частка сучасних зразків озброєнь у ядерній тріаді РФ нібито становить 95% і що це найвищий показник у світі.

Зараз частка сучасних зразків озброєнь і техніки в стратегічних ядерних силах становить вже 95%. Це хороший показник, по суті, найвищий серед усіх ядерних держав у світі.

При цьому Путін доручив приділяти особливу увагу ядерній тріаді як гарантії суверенітету Росії у новій держпрограмі озброєнь РФ, розрахованій на 2027-2036 роки.

Сьогодні ж наше завдання — сформувати нову довгострокову програму по всьому комплексу систем і зразків озброєння, в тому числі і, перш за все, звичайно, перспективних, максимально використовувати для цього досвід спеціальної військової операції (війни проти України — ред.), різних регіональних конфліктів, і, звичайно, важливо врахувати глобальні тенденції в розвитку військових технологій.

Як відомо, ядерною тріадою володіють три країни у світі — США, Китай та Росія. І навряд чи після блискучої спецоперації СБУ “Павутина”, коли було знищено 41 літак стратегічної авіації РФ, Росія може претендувати на перше місце “ядерного клубу”.

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