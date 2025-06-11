Нелегітимний президент Росії Володимир Путін вкотре похвалився своїм ядерним потенціалом в оборонній сфері.
Головні тези:
- Володимир Путін похвалився найсучаснішою ядерною тріадою РФ, стверджуючи, що її частка становить найвищий показник у світі.
- Путін вказав на необхідність приділення особливої уваги ядерній тріаді як гарантії суверенітету Росії в майбутній держпрограмі озброєнь на наступні двадцять років.
Путін хвалиться найсучаснішою ядерною тріадою
Про це Путін казав на нараді з питань, пов'язаних з держпрограмою озброєнь
Він заявив, що частка сучасних зразків озброєнь у ядерній тріаді РФ нібито становить 95% і що це найвищий показник у світі.
При цьому Путін доручив приділяти особливу увагу ядерній тріаді як гарантії суверенітету Росії у новій держпрограмі озброєнь РФ, розрахованій на 2027-2036 роки.
Сьогодні ж наше завдання — сформувати нову довгострокову програму по всьому комплексу систем і зразків озброєння, в тому числі і, перш за все, звичайно, перспективних, максимально використовувати для цього досвід спеціальної військової операції (війни проти України — ред.), різних регіональних конфліктів, і, звичайно, важливо врахувати глобальні тенденції в розвитку військових технологій.
Як відомо, ядерною тріадою володіють три країни у світі — США, Китай та Росія. І навряд чи після блискучої спецоперації СБУ “Павутина”, коли було знищено 41 літак стратегічної авіації РФ, Росія може претендувати на перше місце “ядерного клубу”.
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