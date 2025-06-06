Путін виторговує час для продовження війни — Зеленський про злочинні дії Росії

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін користується тим, що не всі у світі засуджують його атаки на Україну. Він хоче продовжувати війну і виторговує для цього час.

Не увесь світ засуджує дії Путіна — Зеленський

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави розповів, що внаслідок сьогоднішнього нічного масованого нічного удару росіян по всій країні постраждали 80 осіб. Усім надали допомогу. Також є загиблі. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих — у Києві та Луцьку. Під завалами ще можуть бути люди.

Президент звернув увагу, що загиблі в Києві — це рятувальники Данило Скадін, Андрій Ременний і Павло Єзгор, які прибули на місце першого удару і були вбиті повторним ударом російських окупантів.

І, на жаль, не всі у світі засуджують подібні удари. І саме цим Путін користується. Він виторговує час, щоб продовжувати воювати. Росіяни постійно намагаються розколоти світ, щоб не дати посилити тиск за війну. Володимир Зеленський Президент України

За словами Зеленського, дипломатія має спрацювати, гарантії безпеки мають бути забезпечені, мир має бути встановлений. Для цього необхідні початкові кроки, зокрема припинення вогню.