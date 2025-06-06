Путін виторговує час для продовження війни — Зеленський про злочинні дії Росії

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін користується тим, що не всі у світі засуджують його атаки на Україну. Він хоче продовжувати війну і виторговує для цього час.
Головні тези:
- Путін використовує неоднозначну реакцію світу на його атаки на Україну для продовження війни.
- За словами Зеленського, необхідні початкові кроки для встановлення миру включають припинення вогню та тиск на Росію.
Не увесь світ засуджує дії Путіна — Зеленський
Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
Глава держави розповів, що внаслідок сьогоднішнього нічного масованого нічного удару росіян по всій країні постраждали 80 осіб. Усім надали допомогу. Також є загиблі. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих — у Києві та Луцьку. Під завалами ще можуть бути люди.
Президент звернув увагу, що загиблі в Києві — це рятувальники Данило Скадін, Андрій Ременний і Павло Єзгор, які прибули на місце першого удару і були вбиті повторним ударом російських окупантів.
За словами Зеленського, дипломатія має спрацювати, гарантії безпеки мають бути забезпечені, мир має бути встановлений. Для цього необхідні початкові кроки, зокрема припинення вогню.
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