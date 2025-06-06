Путін виторговує час для продовження війни — Зеленський про злочинні дії Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Путін виторговує час для продовження війни — Зеленський про злочинні дії Росії

Володимир Зеленський
Зеленський
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Нелегітимний президент Росії Володимир Путін користується тим, що не всі у світі засуджують його атаки на Україну. Він хоче продовжувати війну і виторговує для цього час.

Головні тези:

  • Путін використовує неоднозначну реакцію світу на його атаки на Україну для продовження війни.
  • За словами Зеленського, необхідні початкові кроки для встановлення миру включають припинення вогню та тиск на Росію.

Не увесь світ засуджує дії Путіна — Зеленський

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави розповів, що внаслідок сьогоднішнього нічного масованого нічного удару росіян по всій країні постраждали 80 осіб. Усім надали допомогу. Також є загиблі. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих — у Києві та Луцьку. Під завалами ще можуть бути люди.

Президент звернув увагу, що загиблі в Києві — це рятувальники Данило Скадін, Андрій Ременний і Павло Єзгор, які прибули на місце першого удару і були вбиті повторним ударом російських окупантів.

І, на жаль, не всі у світі засуджують подібні удари. І саме цим Путін користується. Він виторговує час, щоб продовжувати воювати. Росіяни постійно намагаються розколоти світ, щоб не дати посилити тиск за війну.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами Зеленського, дипломатія має спрацювати, гарантії безпеки мають бути забезпечені, мир має бути встановлений. Для цього необхідні початкові кроки, зокрема припинення вогню.

Треба тиснути на Росію, щоб це було і щоб удари припинилися.

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