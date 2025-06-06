Путин выторговывает время для продолжения войны — Зеленский о преступных действиях России

Нелегитимный президент России Владимир Путин пользуется тем, что не все в мире осуждают его атаки на Украину. Он хочет продолжать войну и выторгует для этого время.
Главные тезисы
- Путин выторговывает время для продолжения войны, пользуясь неоднозначной реакцией мира на его атаки на Украину.
- Зеленский подчеркивает необходимость начальных шагов по установлению мира, включая прекращение огня и давление на Россию.
- Российские атаки на Украину привели к жертвам среди мирного населения, что требует международного осуждения и действий.
Не весь мир осуждает действия Путина — Зеленский
Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства рассказал, что в результате сегодняшнего ночного массированного ночного удара россиян по всей стране пострадали 80 человек. Всем оказали помощь. Также есть погибшие. На сегодня известно о четырех погибших — в Киеве и Луцке. Под завалами могут быть еще люди.
Президент обратил внимание, что погибшие в Киеве — это спасатели Даниил Скадин, Андрей Ременный и Павел Езгор, прибывшие на место первого удара и убитые повторным ударом российских оккупантов.
По словам Зеленского, дипломатия должна сработать, гарантии безопасности должны быть обеспечены, мир должен быть установлен. Для этого необходимы начальные шаги, в том числе прекращение огня.
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