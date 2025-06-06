Путин выторговывает время для продолжения войны — Зеленский о преступных действиях России
Категория
Украина
Дата публикации

Путин выторговывает время для продолжения войны — Зеленский о преступных действиях России

Владимир Зеленский
Зеленский
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Нелегитимный президент России Владимир Путин пользуется тем, что не все в мире осуждают его атаки на Украину. Он хочет продолжать войну и выторгует для этого время.

Главные тезисы

  • Путин выторговывает время для продолжения войны, пользуясь неоднозначной реакцией мира на его атаки на Украину.
  • Зеленский подчеркивает необходимость начальных шагов по установлению мира, включая прекращение огня и давление на Россию.
  • Российские атаки на Украину привели к жертвам среди мирного населения, что требует международного осуждения и действий.

Не весь мир осуждает действия Путина — Зеленский

Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что в результате сегодняшнего ночного массированного ночного удара россиян по всей стране пострадали 80 человек. Всем оказали помощь. Также есть погибшие. На сегодня известно о четырех погибших — в Киеве и Луцке. Под завалами могут быть еще люди.

Президент обратил внимание, что погибшие в Киеве — это спасатели Даниил Скадин, Андрей Ременный и Павел Езгор, прибывшие на место первого удара и убитые повторным ударом российских оккупантов.

И, к сожалению, не все в мире осуждают подобные ушибы. И именно этим Путин пользуется. Он торгует время, чтобы продолжать воевать. Россияне постоянно пытаются расколоть мир, чтобы не дать усилить давление на войну.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам Зеленского, дипломатия должна сработать, гарантии безопасности должны быть обеспечены, мир должен быть установлен. Для этого необходимы начальные шаги, в том числе прекращение огня.

Надо давить на Россию, чтобы это было и чтобы удары прекратились.

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