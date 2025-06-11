Нелегитимный президент России Владимир Путин в очередной раз похвастался своим ядерным потенциалом в оборонной сфере.
Главные тезисы
- Владимир Путин похвастался самой современной ядерной триадой в мире, утверждая, что доля современных образцов вооружений в ней составляет 95%.
- Путин подчеркнул важность ядерной триады как гарантии суверенитета России и поручил уделить ей особое внимание в новой госпрограмме вооружений на следующие двадцать лет.
Путин хвастается самой современной ядерной триадой
Об этом Путин говорил на совещании по вопросам, связанным с госпрограммой вооружений
Он заявил, что доля современных образцов вооружений в ядерной триаде РФ якобы составляет 95% и что это самый высокий показатель в мире.
При этом Путин поручил особое внимание уделять ядерной триаде как гарантии суверенитета России в новой госпрограмме вооружений РФ, рассчитанной на 2027-2036 годы.
Сегодня наша задача — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе и, прежде всего, конечно, перспективных, максимально использовать для этого опыт специальной военной операции (войны против Украины — ред.), различных региональных конфликтов, и, конечно, важно учесть глобальные тенденции в развитии военных технологий.
Как известно, ядерной триадой владеют три страны в мире – США, Китай и Россия. И вряд ли после блестящей спецоперации СБУ "Паутина", когда был уничтожен 41 самолет стратегической авиации РФ, Россия может претендовать на первое место "ядерного клуба".
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