Путин лживо похвастался самой современной ядерной триадой в мире
Категория
Мир
Дата публикации

Путин лживо похвастался самой современной ядерной триадой в мире

Путин
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Источник:  online.ua

Нелегитимный президент России Владимир Путин в очередной раз похвастался своим ядерным потенциалом в оборонной сфере.

Главные тезисы

  • Владимир Путин похвастался самой современной ядерной триадой в мире, утверждая, что доля современных образцов вооружений в ней составляет 95%.
  • Путин подчеркнул важность ядерной триады как гарантии суверенитета России и поручил уделить ей особое внимание в новой госпрограмме вооружений на следующие двадцать лет.

Путин хвастается самой современной ядерной триадой

Об этом Путин говорил на совещании по вопросам, связанным с госпрограммой вооружений

Он заявил, что доля современных образцов вооружений в ядерной триаде РФ якобы составляет 95% и что это самый высокий показатель в мире.

В настоящее время доля современных образцов вооружений и техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, по сути, самый высокий среди всех ядерных государств в мире.

При этом Путин поручил особое внимание уделять ядерной триаде как гарантии суверенитета России в новой госпрограмме вооружений РФ, рассчитанной на 2027-2036 годы.

Сегодня наша задача — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе и, прежде всего, конечно, перспективных, максимально использовать для этого опыт специальной военной операции (войны против Украины — ред.), различных региональных конфликтов, и, конечно, важно учесть глобальные тенденции в развитии военных технологий.

Как известно, ядерной триадой владеют три страны в мире – США, Китай и Россия. И вряд ли после блестящей спецоперации СБУ "Паутина", когда был уничтожен 41 самолет стратегической авиации РФ, Россия может претендовать на первое место "ядерного клуба".

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