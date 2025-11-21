Путін брехливо похизувався "успіхами СВО" та готовністю РФ до мирних перемовин з Україною
Путін брехливо похизувався "успіхами СВО" та готовністю РФ до мирних перемовин з Україною

Путін
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін увечері 21 листопада заявив, що Росія нібито готова "проявити гнучкість" щодо мирного врегулювання в Україні, але їх влаштовує і "динаміка на СВО (так у Росії називають війну проти України)".

Головні тези:

  • Путін намагається поширювати брехливу інформацію про успіхи РФ на Сході України.
  • Володимир Путін заявив про готовність до мирного врегулювання в Україні, але його заяви мають мало спільного з реальністю.
  • Російський лідер продовжує вести маніпулятивну інформаційну кампанію, використовуючи нелегітимні теми для відволікання уваги від справжньої ситуації на Сході України.

Путін виступив з брехливою заявою щодо мирних переговорів з Україною

Про це він казав на засіданні з РНБО.

Диктатор заявив, що теперішній план із 28 пунктів є нібито "модернізованим після Аляски".

Текст плану є в РФ, але він "предметно з РФ ще не обговорювався". Путін цинічно вважає, що це через те, що "США не вдається отримати згоду від України".

За його словами, Вашингтон просив Москву проявити гнучкість стосовно Києва.

Путін також каже, що після саміту на Алясці переговори були фактично поставлені на паузу через "відмову України приймати умови пропонованої угоди".

Путін продовжив стверджувати, що російські війська повністю захопили Куп'янськ. Раніше цю інформацію заперечував Генштаб ЗСУ.

