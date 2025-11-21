Путин лживо похвастался "успехами СВО" и готовностью РФ к мирным переговорам с Украиной

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин вечером 21 ноября заявил, что Россия якобы готова "проявить гибкость" мирного урегулирования в Украине, но их устраивает и "динамика на СВО (так в России называют войну против Украины)".
Главные тезисы
- Путин лживо заявил о готовности к мирному урегулированию в Украине, чтобы отвлечь внимание от ситуации на Востоке страны.
- Президент РФ пытается убедить в успехах на СВО, несмотря на отрицание данными Генштаб ВСУ.
- Заявления Владимира Путина о проведении мирных переговоров с Украиной не соответствуют действительности и могут быть частью информационной кампании.
Путин выступил с лживым заявлением о мирных переговорах с Украиной
Об этом он говорил на заседании по СНБО.
Текст плана есть у РФ, но он "предметно с РФ еще не обсуждался". Путин цинично считает, что это потому, что "США не удается получить согласие от Украины".
По его словам, Вашингтон просил Москву проявить гибкость по отношению к Киеву.
Путин также говорит, что после саммита на Аляске переговоры были фактически поставлены на паузу из-за "отказа Украины принимать условия предлагаемого соглашения".
Путин продолжил утверждать, что русские войска полностью захватили Купянск. Ранее эту информацию отрицал Генштаб ВСУ.
