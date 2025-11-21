Путин лживо похвастался "успехами СВО" и готовностью РФ к мирным переговорам с Украиной

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин вечером 21 ноября заявил, что Россия якобы готова "проявить гибкость" мирного урегулирования в Украине, но их устраивает и "динамика на СВО (так в России называют войну против Украины)".

Путин выступил с лживым заявлением о мирных переговорах с Украиной

Об этом он говорил на заседании по СНБО.

Диктатор заявил, что нынешний план из 28 пунктов якобы "модернизирован после Аляски". Поделиться

Текст плана есть у РФ, но он "предметно с РФ еще не обсуждался". Путин цинично считает, что это потому, что "США не удается получить согласие от Украины".

По его словам, Вашингтон просил Москву проявить гибкость по отношению к Киеву.

Путин также говорит, что после саммита на Аляске переговоры были фактически поставлены на паузу из-за "отказа Украины принимать условия предлагаемого соглашения".

Путин продолжил утверждать, что русские войска полностью захватили Купянск. Ранее эту информацию отрицал Генштаб ВСУ.