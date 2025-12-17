Нелегітимний президент Росії Володимир Путін під час колегії міністерства оборони РФ 17 грудня знову заявив, нібито не РФ, а країни Європи почали війну в Україні.
Головні тези:
- Путін звинуватив країни Заходу у початку війни в Україні, вважаючи їх першопричиною конфлікту.
- Він пропонує дипломатичний шлях вирішення ситуації, але готовий до використання силових методів у разі відмови від співпраці.
- Путін похвалився сучасністю ядерного щита Росії та стверджує про провал спроб реваншу Заходу.
Путін цинічно звинуватив Європу у початку війни в Україні
Путін знову накинувся зі звинуваченнями на країни Європи та експрезидента США Байдена — буцімто це вони, а не Росія, почали війну в Україні.
Не Росія розпочала війну, а Захід. Колишня адміністрація США свідомо довела справу до війни в Україні.
Також Путін каже, що саме Захід після розпаду СРСР практично все вирішував з позицій сили щодо Росії та нібито допомагав терористам.
Путін цинічно заявив, що Росія нібито надає перевагу дипломатичному врегулюванню війни, однак у разі відмови від "розмови по суті" з боку України та її партнерів Москва готова й надалі захоплювати території військовим шляхом.
Путін повторив тезу про "усунення першопричинного конфлікту" дипломатією, але водночас заявив, що Росія "домагатиметься звільнення своїх історичних земель" силовим способом. Також він знову озвучив намір створювати та розширювати так звану "буферну зону безпеки".
Також Путін похвалився, що у Росії з'являються нові видатні зразки озброєння, особливо ядерного.
Також він впевнений, що всі спроби "реваншу" та деструктивні плани Заходу щодо Росії "повністю провалилися".
