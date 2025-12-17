Нелегитимный президент России Владимир Путин во время коллегии министерства обороны РФ 17 декабря вновь заявил, что якобы не РФ, а страны Европы начали войну в Украине.

Путин цинично обвинил Европу в начале войны в Украине

Путин снова набросился с обвинениями в страны Европы и экспрезидента США Байдена — будто это они, а не Россия, начали войну в Украине.

Не Россия начала войну, а Запад. Бывшая администрация США сознательно довела дело до войны в Украине.

Также Путин говорит, что именно Запад после распада СССР практически все решал с позиций силы по отношению к России и якобы помогал террористам.

Запад оказывал террористам на Северном Кавказе вооруженную поддержку;

Путин цинично заявил, что Россия якобы предпочитает дипломатическое урегулирование войны, однако в случае отказа от "разговора по существу" со стороны Украины и ее партнеров Москва готова и дальше захватывать территории военным путем.

Путин повторил тезис об "устранении первопричинного конфликта" дипломатией, но в то же время заявил, что Россия "будет добиваться освобождения своих исторических земель" силовым способом. Также он снова озвучил намерение создавать и расширять так называемую "буферную зону безопасности".

Мы бы хотели сделать это и устранить первопричинный конфликт с помощью дипломатии. Если же противоборствующая страна и ее зарубежные покровители откажутся от разговора по существу, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет решаться последовательно.

Также Путин похвастался тем, что в России появляются новые выдающиеся образцы вооружения, особенно ядерного.

Ядерный щит России современнее ядерных сил любого другого государства.

Также он уверен, что все попытки "реванша" и деструктивные планы Запада по России "полностью провалились".