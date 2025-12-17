Нелегитимный президент России Владимир Путин во время коллегии министерства обороны РФ 17 декабря вновь заявил, что якобы не РФ, а страны Европы начали войну в Украине.
Главные тезисы
- Путин лживо обвинил страны Запада в начале войны в Украине, считая их первопричиной конфликта.
- Путин готов использовать силовые методы в случае отказа от дипломатического пути разрешения ситуации.
- Путин похвастался современностью ядерного щита России и утверждает провал попыток реванша Запада.
Путин цинично обвинил Европу в начале войны в Украине
Путин снова набросился с обвинениями в страны Европы и экспрезидента США Байдена — будто это они, а не Россия, начали войну в Украине.
Не Россия начала войну, а Запад. Бывшая администрация США сознательно довела дело до войны в Украине.
Также Путин говорит, что именно Запад после распада СССР практически все решал с позиций силы по отношению к России и якобы помогал террористам.
Путин цинично заявил, что Россия якобы предпочитает дипломатическое урегулирование войны, однако в случае отказа от "разговора по существу" со стороны Украины и ее партнеров Москва готова и дальше захватывать территории военным путем.
Путин повторил тезис об "устранении первопричинного конфликта" дипломатией, но в то же время заявил, что Россия "будет добиваться освобождения своих исторических земель" силовым способом. Также он снова озвучил намерение создавать и расширять так называемую "буферную зону безопасности".
Также Путин похвастался тем, что в России появляются новые выдающиеся образцы вооружения, особенно ядерного.
Также он уверен, что все попытки "реванша" и деструктивные планы Запада по России "полностью провалились".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-