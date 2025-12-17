Путин лживо обвинил страны Запада в развязывании войны в Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Путин лживо обвинил страны Запада в развязывании войны в Украине

Путин
Читати українською
Источник:  online.ua

Нелегитимный президент России Владимир Путин во время коллегии министерства обороны РФ 17 декабря вновь заявил, что якобы не РФ, а страны Европы начали войну в Украине.

Главные тезисы

  • Путин лживо обвинил страны Запада в начале войны в Украине, считая их первопричиной конфликта.
  • Путин готов использовать силовые методы в случае отказа от дипломатического пути разрешения ситуации.
  • Путин похвастался современностью ядерного щита России и утверждает провал попыток реванша Запада.

Путин цинично обвинил Европу в начале войны в Украине

Путин снова набросился с обвинениями в страны Европы и экспрезидента США Байдена — будто это они, а не Россия, начали войну в Украине.

Не Россия начала войну, а Запад. Бывшая администрация США сознательно довела дело до войны в Украине.

Также Путин говорит, что именно Запад после распада СССР практически все решал с позиций силы по отношению к России и якобы помогал террористам.

Запад оказывал террористам на Северном Кавказе вооруженную поддержку;

Путин цинично заявил, что Россия якобы предпочитает дипломатическое урегулирование войны, однако в случае отказа от "разговора по существу" со стороны Украины и ее партнеров Москва готова и дальше захватывать территории военным путем.

Путин повторил тезис об "устранении первопричинного конфликта" дипломатией, но в то же время заявил, что Россия "будет добиваться освобождения своих исторических земель" силовым способом. Также он снова озвучил намерение создавать и расширять так называемую "буферную зону безопасности".

Мы бы хотели сделать это и устранить первопричинный конфликт с помощью дипломатии. Если же противоборствующая страна и ее зарубежные покровители откажутся от разговора по существу, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет решаться последовательно.

Также Путин похвастался тем, что в России появляются новые выдающиеся образцы вооружения, особенно ядерного.

Ядерный щит России современнее ядерных сил любого другого государства.

Также он уверен, что все попытки "реванша" и деструктивные планы Запада по России "полностью провалились".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Окружение обманывает Путина и искажает реальную картину войны
Путин живет в иллюзиях и не хочет знать правду
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Репарационный займ для Украины. Орбан боится мести Путина
Орбан принимает решение по указанию Путина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Как Трамп отреагирует на срыв Путиным мирного соглашения — данные инсайдеров
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?