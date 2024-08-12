Путін цинічно бреше про ситуацію на Курщині

Нелегітимний президент Росії Володимир Путні у паніці зібрав чергове засідання стосовно ситуації в Курській області та вчергове безпідставно звинуватив Україну у заборонених правилами ведення війни діях, якими, як відомо всьому світу, “грішить” саме Росія.

Путін продовжує брехати про ситуацію на Курщині

12 серпня російський диктатор знову говорив про військові події у Курській області та просував кремлівські пропагандистські наративи проти України.

На відеоконференції в Ново-Огарьово Путін спочатку бравурно повідомив про нібито шалене просування збройних сил РФ вперед на всій лінії бойового зіткнення у зоні “СВО”. Темпи просування ЗС Росії з усього фронту збільшилися в 1,5 рази, за словами нелегітимного президента Росії.

Також Путін вкотре назвав Україну маріонеткою в руках “західних господарів”, які буцімто воюють з Росією руками українців.

Київ атакою на Курську область намагався покращити свої позиції на майбутніх переговорах, наголосив російський диктатор.

І зманіпулював тим, що приписав Україні всі ті порушення правил ведення війни, які робить російська армія на окупованих територіях: нібито Київ атакує мирних громадян Росії та об'єкти ядерної енергетики, тому немає про що з ним вести перемовини.

Також Путін розказав нібито про велику кількість добровольців, які хочуть укласти контракт з Міноборони РФ, хоча всім відомо про труднощі мобілізації у Росії.

Росіяни скаржаться на захоплення 28 населених пунктів на Курщині

На цій же відеоконференції губернатори Бєлгородської та Курської областей почали звинувачувати ЗСУ в збільшенні обстрілів мирного населення та мародерстві.

Губернатор Бєлгородщини Гладков заявив про те, що близько 50-70% жителів Шебекіно залишили територію, напруга серед населення зростає.

Влада Бєлгородської області буцімто не може допомагати відновлювати інфраструктуру в прикордонних районах через знищення техніки з боку ЗСУ.

А влада Курщини повідомила, що ситуація в області складна, 28 населених пунктів під контролем ЗСУ.

Губернатор Курської області видав новий фейк про нібито дії ЗСУ в регіон — застосування хімічної зброї в Білівському районі Курщини.

Звісно, ніяких доказів своїм заявам ніхто з російських можновладців не надав.