Нелегітимний президент Росії Володимир Путні у паніці зібрав чергове засідання стосовно ситуації в Курській області та вчергове безпідставно звинуватив Україну у заборонених правилами ведення війни діях, якими, як відомо всьому світу, “грішить” саме Росія.
Головні тези:
- Путін цинічно спотворює факти щодо ситуації на Курщині, намагаючись перекрутити обставини на користь Росії.
- Україна зазнає нападу російської пропаганди, яка дискредитує країну та відводить Росії роль жертви у війні.
- Путін та його прибічники спробували відвернути увагу від дій російської армії на окупованих територіях та звинувачують Україну в агресії.
- Губернатори російських областей поширюють фейки про дії ЗСУ та мародерство, спотворюючи реальні події.
Путін продовжує брехати про ситуацію на Курщині
12 серпня російський диктатор знову говорив про військові події у Курській області та просував кремлівські пропагандистські наративи проти України.
На відеоконференції в Ново-Огарьово Путін спочатку бравурно повідомив про нібито шалене просування збройних сил РФ вперед на всій лінії бойового зіткнення у зоні “СВО”. Темпи просування ЗС Росії з усього фронту збільшилися в 1,5 рази, за словами нелегітимного президента Росії.
Також Путін вкотре назвав Україну маріонеткою в руках “західних господарів”, які буцімто воюють з Росією руками українців.
Київ атакою на Курську область намагався покращити свої позиції на майбутніх переговорах, наголосив російський диктатор.
І зманіпулював тим, що приписав Україні всі ті порушення правил ведення війни, які робить російська армія на окупованих територіях: нібито Київ атакує мирних громадян Росії та об'єкти ядерної енергетики, тому немає про що з ним вести перемовини.
Також Путін розказав нібито про велику кількість добровольців, які хочуть укласти контракт з Міноборони РФ, хоча всім відомо про труднощі мобілізації у Росії.
Росіяни скаржаться на захоплення 28 населених пунктів на Курщині
На цій же відеоконференції губернатори Бєлгородської та Курської областей почали звинувачувати ЗСУ в збільшенні обстрілів мирного населення та мародерстві.
Губернатор Бєлгородщини Гладков заявив про те, що близько 50-70% жителів Шебекіно залишили територію, напруга серед населення зростає.
Влада Бєлгородської області буцімто не може допомагати відновлювати інфраструктуру в прикордонних районах через знищення техніки з боку ЗСУ.
А влада Курщини повідомила, що ситуація в області складна, 28 населених пунктів під контролем ЗСУ.
Губернатор Курської області видав новий фейк про нібито дії ЗСУ в регіон — застосування хімічної зброї в Білівському районі Курщини.
Звісно, ніяких доказів своїм заявам ніхто з російських можновладців не надав.
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