Путин цинично лжет о ситуации на Курщине

Нелегитимный президент России Владимир Путни в панике собрал очередное заседание по ситуации в Курской области и в очередной раз безосновательно обвинил Украину в запрещенных правилами ведения войны действиях, которыми, как известно всему миру, “грешит” именно Россия.

Путин продолжает врать о ситуации в Курщине

12 августа российский диктатор снова говорил о военных событиях в Курской области и продвигал кремлевские пропагандистские нарративы против Украины.

На видеоконференции в Ново-Огарево Путин сначала бравурно сообщил о якобы безумном продвижении вооруженных сил РФ вперед на всей линии боевого столкновения в зоне СВО. Темпы продвижения ВС России по всему фронту увеличились в 1,5 раза, по словам нелегитимного президента России.

Также Путин в очередной раз назвал Украину марионеткой в руках западных хозяев, которые воюют с Россией руками украинцев.

Киев атакой на Курскую область пытался улучшить свои позиции на предстоящих переговорах, подчеркнул российский диктатор.

И манипулировал тем, что приписал Украине все те нарушения правил ведения войны, которые совершает российская армия на оккупированных территориях: якобы Киев атакует мирных граждан России и объекты ядерной энергетики, поэтому не о чем с ним вести переговоры.

Также Путин рассказал якобы о большом количестве добровольцев, желающих заключить контракт с Минобороны РФ, хотя всем известно о трудностях мобилизации в России.

Россияне жалуются на захват 28 населенных пунктов на Курщине

На этой же видеоконференции губернаторы Белгородской и Курской областей начали обвинять ВСУ в увеличении обстрелов мирного населения и мародерстве.

Губернатор Белгородщины Гладков заявил о том, что около 50-70% жителей Шебекино покинули территорию, напряжение среди населения растет.

Власти Белгородской области якобы не могут помогать восстанавливать инфраструктуру в приграничных районах из-за уничтожения техники со стороны ВСУ.

А власти Курщины сообщили, что ситуация в области сложная, 28 населенных пунктов под контролем ВСУ.

Губернатор Курской области издал новый фейк о якобы действиях ВСУ в регион — применении химического оружия в Беловском районе Курщины.

Конечно, никаких доказательств своим заявлениям никто из российских чиновников не предоставил.