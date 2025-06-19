Путін цинічно назвав удар РФ по багатоповерхівках Києва атакою на військові заводи

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін заперечив, що кривавий обстріл Росії Києва в ніч на 17 червня був спрямований на житлову забудову та цивільне населення столиці. Нібито країна-агресорка цілила по військових заводах.
Головні тези:
- Путін назвав удар РФ по багатоповерхівка[ Києва атакою на військові заводи, не визнаючи спрямування по цивільних об'єктах.
- Президент РФ брехав про удари по житлових кварталах, аби виправдати військову операцію в Україні.
Путін вчергове збрехав щодо ударів РФ по цивільних жителях України
Про це він казав на своїй пресконференції у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.
Російський диктатор зазначив, що "якби ваші журналісти бачили, як нашими ракетами були знищені цілі житлові квартали, вони навряд чи могли б вам про це щось розповісти", тому що "вони б не залишилися в живих".
Також Путін знову марив наративами російської пропаганди, хвалив Трампа та повідомляв про тісну взаємодію з Китаєм:
Росія — безумовний лідер з важких гелікоптерів, ними користується навіть ООН;
Росія та Китай будуть проводити цього року спільні військові навчання;
Путін згоден з Трампом, що якби той був президентом США на попередньому терміні, спецоперація не почалася б, та зазначив, що з великою повагою ставиться до наміру Трампа відновити відносини США з РФ у різних сферах;
Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським, але питання у його юридичній легітимності;
Перемовники РФ та України готові зустрічатися після 22 червня;
Путін заявив, що відкритий до контактів з Мерцем, якщо той захоче зателефонувати;
Нагадаємо, що у ніч на 17 червня російські терористи вчинили чергову наймасштабнішу комбіновану повітряну атаку за весь період повномасштабної війни.
Агресор випустив по Україні 440 ударних безпілотників, і 32 ракети різних типів. Загалом було застосовано 472 засоби повітряного нападу. Ціллю атаки були Київ та Одеса.
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