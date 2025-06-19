Путін цинічно назвав удар РФ по багатоповерхівках Києва атакою на військові заводи
Категорія
Світ
Дата публікації

Путін цинічно назвав удар РФ по багатоповерхівках Києва атакою на військові заводи

Путін
Read in English
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін заперечив, що кривавий обстріл Росії Києва в ніч на 17 червня був спрямований на житлову забудову та цивільне населення столиці. Нібито країна-агресорка цілила по військових заводах.

Головні тези:

  • Путін назвав удар РФ по багатоповерхівка[ Києва атакою на військові заводи, не визнаючи спрямування по цивільних об'єктах.
  • Президент РФ брехав про удари по житлових кварталах, аби виправдати військову операцію в Україні.

Путін вчергове збрехав щодо ударів РФ по цивільних жителях України

Про це він казав на своїй пресконференції у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Російський диктатор зазначив, що "якби ваші журналісти бачили, як нашими ракетами були знищені цілі житлові квартали, вони навряд чи могли б вам про це щось розповісти", тому що "вони б не залишилися в живих".

Якщо вони (журналісти — ред.) щось і бачили, то з боку. І удар був не по житлових кварталах, а по об'єктах оборонно-промислового комплексу, по заводах, які виробляють військову техніку. Одна з цілей "спеціальної військової операції" — демілітаризація України.

Також Путін знову марив наративами російської пропаганди, хвалив Трампа та повідомляв про тісну взаємодію з Китаєм:

  • Росія — безумовний лідер з важких гелікоптерів, ними користується навіть ООН;

  • Росія та Китай будуть проводити цього року спільні військові навчання;

  • Путін згоден з Трампом, що якби той був президентом США на попередньому терміні, спецоперація не почалася б, та зазначив, що з великою повагою ставиться до наміру Трампа відновити відносини США з РФ у різних сферах;

  • Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським, але питання у його юридичній легітимності;

  • Перемовники РФ та України готові зустрічатися після 22 червня;

  • Путін заявив, що відкритий до контактів з Мерцем, якщо той захоче зателефонувати;

Нагадаємо, що у ніч на 17 червня російські терористи вчинили чергову наймасштабнішу комбіновану повітряну атаку за весь період повномасштабної війни.

Агресор випустив по Україні 440 ударних безпілотників, і 32 ракети різних типів. Загалом було застосовано 472 засоби повітряного нападу. Ціллю атаки були Київ та Одеса.

Внаслідок удару ракетою Х-101 у Києві повністю був зруйнований під'їзд дев'ятиповерхового будинку. За останніми даними, під час обстрілу столиці загинуло 28 людей, більшість із яких жертв (23 людини) перебували в ураженому будинку.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це довгостроковий план". Каллас б'є на сполох через наміри Путіна
Росія планує довгострокову агресію
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар Росії по Києву — кількість загиблих продовжує зростати
ДСНС України
Останні подробиці атаки РФ на Київ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Шок і обурення. Як насправді команда Путіна відреагувала на "Павутину"
“Павутина” вибила Кремль з колії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?