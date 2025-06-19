Путін цинічно назвав удар РФ по багатоповерхівках Києва атакою на військові заводи

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін заперечив, що кривавий обстріл Росії Києва в ніч на 17 червня був спрямований на житлову забудову та цивільне населення столиці. Нібито країна-агресорка цілила по військових заводах.

Путін вчергове збрехав щодо ударів РФ по цивільних жителях України

Про це він казав на своїй пресконференції у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Російський диктатор зазначив, що "якби ваші журналісти бачили, як нашими ракетами були знищені цілі житлові квартали, вони навряд чи могли б вам про це щось розповісти", тому що "вони б не залишилися в живих".

Якщо вони (журналісти — ред.) щось і бачили, то з боку. І удар був не по житлових кварталах, а по об'єктах оборонно-промислового комплексу, по заводах, які виробляють військову техніку. Одна з цілей "спеціальної військової операції" — демілітаризація України. Поширити

Також Путін знову марив наративами російської пропаганди, хвалив Трампа та повідомляв про тісну взаємодію з Китаєм:

Росія — безумовний лідер з важких гелікоптерів, ними користується навіть ООН;

Росія та Китай будуть проводити цього року спільні військові навчання;

Путін згоден з Трампом, що якби той був президентом США на попередньому терміні, спецоперація не почалася б, та зазначив, що з великою повагою ставиться до наміру Трампа відновити відносини США з РФ у різних сферах;

Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським, але питання у його юридичній легітимності;

Перемовники РФ та України готові зустрічатися після 22 червня;

Путін заявив, що відкритий до контактів з Мерцем, якщо той захоче зателефонувати;

Нагадаємо, що у ніч на 17 червня російські терористи вчинили чергову наймасштабнішу комбіновану повітряну атаку за весь період повномасштабної війни.

Агресор випустив по Україні 440 ударних безпілотників, і 32 ракети різних типів. Загалом було застосовано 472 засоби повітряного нападу. Ціллю атаки були Київ та Одеса.