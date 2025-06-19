Путин цинично назвал удар РФ по многоэтажкам Киева атакой на военные заводы

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин возразил, что кровавый обстрел России Киева в ночь на 17 июня был направлен на жилую застройку и гражданское население столицы. Якобы страна-агрессорка целила по военным заводам.

Путин в очередной раз соврал насчет ударов РФ по гражданским жителям Украины

Об этом он говорил на своей пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума.

Российский диктатор отметил, что "если бы ваши журналисты видели, как нашими ракетами были уничтожены целые жилые кварталы, они вряд ли могли бы вам об этом что-нибудь рассказать", потому что "они бы не остались в живых".

Если они (журналисты — ред.) что-то видели, то со стороны. И удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса, по заводам, которые производят военную технику. Поделиться

Также Путин снова грезил нарративами российской пропаганды, хвалил Трампа и сообщал о тесном взаимодействии с Китаем:

Россия — безусловный лидер из тяжелых вертолетов, ими пользуется даже ООН;

Россия и Китай будут проводить в этом году совместные военные учения;

Путин согласен с Трампом, что если бы тот был президентом США на предыдущем сроке, спецоперация не началась бы и отметил, что с большим уважением относится к намерению Трампа возобновить отношения США с РФ в разных сферах;

Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но вопрос о его юридической легитимности;

Переговорщики РФ и Украины готовы встречаться после 22 июня;

Путин заявил, что открыт к контактам с Мерцем, если тот захочет позвонить;

Напомним, что в ночь на 17 июня российские террористы совершили очередную самую масштабную комбинированную воздушную атаку за весь период полномасштабной войны.

Агрессор выпустил по Украине 440 ударных беспилотников и 32 ракеты разных типов. В общей сложности было применено 472 средства воздушного нападения. Целью атаки были Киев и Одесса.