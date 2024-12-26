Путін цинічно пообіцяв досягати всіх цілей "СВО" у 2025 році

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна нібито прагне завершення війни проти України. Однак, за його словами, у 2025 році Росія" продовжить досягати всіх цілей спеціальної військової операції".

Путін забрехався щодо закінчення війни проти України

Нову маячню Путін ніс на пресконференції за підсумками засідання Вищої Євразійської економічної ради

Під час виступу у диктатора запитали, чи може Росія завершувати "конфлікт" у 2025 році.

Вашими та устами та мед пити. Ми теж прагнемо до завершення конфлікту, — цинічно заявив Путін.

Також у нього запитали, що він думає щодо заяв новообраного президента США Дональда Трампа та його команди щодо того, що "конфлікт може бути заморожений за умови відтермінування вступу України до НАТО".

На це Путін відповів, що не знає про що зараз говорять у команді Трампа і видав чергову брехню про Байдена.

Я знаю лише, що мені говорив ще 2021 року Байден. Він мені запропонував саме це, відстрочити на 10-15 років, тому що вона зараз не готова. На що я відповів, що, так, вона не готова зараз, але ви її підготуєте і приймете. Для нас яка різниця сьогодні чи через 10 років. Я не знайомий із заявами майбутньої команди, але якщо це так, то яка різниця між чинною адміністрацією і тими пропозиціями, про які ви сказали. Різниці ніякої. Поширити

Також Путін, коментуючи запитання про плани на наступний рік, заявив, що "буде вирішувати всі завдання СВО" і що це є завданням номер 1”.

Водночас Путін, імовірно, засумнівався у здатності Росії перемогти у війні. Так, на запитання, чи вірить він у завершення війни у 2025 році російською перемогою, диктатор відповів наступне: "У Бога вірю, а Бог із нами". Поширити

Путін цинічно заявив, що прем'єр Словаччини Фіцо під час їхньої зустрічі головним чином говорив про мирне регулювання в Україні. І додав, що Словаччина висловила готовність надати майданчик для переговорів Росії та України.

Путін лютує на тлі нової атаки України

Нелегітимний президент РФ, реагуючи на атаку дронів на Казань, публічно запевнив росіян, що місцева влада відновить все, що було пошкоджено.

Хто б і як би не старався у нас щось зруйнувати, він зіткнеться з багатократно більшими руйнуваннями у себе за це і ще пошкодує за те, що намагається зробити у нас в країні, — безсоромно заявив Володимир Путін.

Попри це російський диктатор не згадав про те, що саме країна-агресорка РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну і протягом понад 10 років тисячі разів руйнувала житлові будинки в різних містах.