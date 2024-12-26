Путін цинічно пообіцяв досягати всіх цілей "СВО" у 2025 році

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна нібито прагне завершення війни проти України. Однак, за його словами, у 2025 році Росія" продовжить досягати всіх цілей спеціальної військової операції".
Головні тези:
- Путін цинічно обіцяв завершити війну проти України, але водночас заявив, що Росія буде продовжувати досягати всіх цілей “СВО” у 2025 році.
- У відповідь на питання про перспективи російської перемоги у війні проти України Путін вказав на свою віру в Бога.
Путін забрехався щодо закінчення війни проти України
Нову маячню Путін ніс на пресконференції за підсумками засідання Вищої Євразійської економічної ради
Під час виступу у диктатора запитали, чи може Росія завершувати "конфлікт" у 2025 році.
Вашими та устами та мед пити. Ми теж прагнемо до завершення конфлікту, — цинічно заявив Путін.
Також у нього запитали, що він думає щодо заяв новообраного президента США Дональда Трампа та його команди щодо того, що "конфлікт може бути заморожений за умови відтермінування вступу України до НАТО".
На це Путін відповів, що не знає про що зараз говорять у команді Трампа і видав чергову брехню про Байдена.
Також Путін, коментуючи запитання про плани на наступний рік, заявив, що "буде вирішувати всі завдання СВО" і що це є завданням номер 1”.
Путін цинічно заявив, що прем'єр Словаччини Фіцо під час їхньої зустрічі головним чином говорив про мирне регулювання в Україні. І додав, що Словаччина висловила готовність надати майданчик для переговорів Росії та України.
Путін лютує на тлі нової атаки України
Нелегітимний президент РФ, реагуючи на атаку дронів на Казань, публічно запевнив росіян, що місцева влада відновить все, що було пошкоджено.
Хто б і як би не старався у нас щось зруйнувати, він зіткнеться з багатократно більшими руйнуваннями у себе за це і ще пошкодує за те, що намагається зробити у нас в країні, — безсоромно заявив Володимир Путін.
Попри це російський диктатор не згадав про те, що саме країна-агресорка РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну і протягом понад 10 років тисячі разів руйнувала житлові будинки в різних містах.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-