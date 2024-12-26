Путин цинично пообещал добиваться всех целей "СВО" в 2025 году

Нелегитимный президент России Владимир Путин заявил, что его страна якобы стремится к завершению войны против Украины. Однако, по его словам, в 2025 году Россия "продолжит добиваться всех целей специальной военной операции".
Главные тезисы
- Путин пообещал добиваться всех целей СВО в 2025 году, несмотря на заявленное желание завершить войну против Украины.
- Путин отказался комментировать заявления новой администрации США относительно войны в Украине.
- Путин также обещал решать задачи специальной военной операции России в качестве приоритетной задачи на следующий год.
Путин заврался по окончании войны против Украины
Новый бред Путин нес на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета
Во время выступления у диктатора спросили, может ли Россия завершать "конфликт" в 2025 году.
Вашими и устами и мед пить. Мы тоже стремимся к завершению конфликта, — цинично заявил Путин.
Также у него спросили, что он думает о заявлениях новоизбранного президента США Дональда Трампа и его команды о том, что "конфликт может быть заморожен при условии отсрочки вступления Украины в НАТО".
На это Путин ответил, что не знает, о чем сейчас говорят в команде Трампа и выдал очередную ложь о Байдене.
Также Путин, комментируя вопрос о планах на следующий год, заявил, что "будет решать все задачи СВО" и что это задача номер 1”.
Путин цинично заявил, что премьер Словакии Фицо в ходе их встречи главным образом говорил о мирном регулировании в Украине. И добавил, что Словакия выразила готовность предоставить площадку для переговоров России и Украины.
Путин свирепствует на фоне новой атаки Украины
Нелегитимный президент РФ, реагируя на атаку дронов на Казань, публично заверил россиян, что местные власти восстановят все, что было повреждено.
Кто бы и как бы ни старался у нас что-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и еще пожалеет за то, что пытается сделать у нас в стране, — беззастенчиво заявил Владимир Путин.
Несмотря на это, российский диктатор не упомянул о том, что именно страна-агрессорка РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и на протяжении более 10 лет тысячи раз разрушала жилые дома в разных городах.
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