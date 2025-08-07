Путін цинічно заговорив про можливість зустрічі з Зеленським — за якої умови
Путін цинічно заговорив про можливість зустрічі з Зеленським — за якої умови

Путін
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін заявив, що може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом в ОАЕ, а також не проти зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це він сказав у коментарі російському журналісту.

Головні тези:

  • Путін висловив готовність до зустрічі з Зеленським та наголосив на необхідності створення відповідних умов.
  • Зустрічі лідерів можуть відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Путін виставляє умови для зустрічі з Зеленським

Водночас російський диктатор наголосив, що для таких перемовин мають бути створені відповідні умови, однак до них, за словами Путіна, ще далеко.

Також очільник Кремля зазначив, що його країна має багато друзів, які допомогли б організувати зустріч з Трампом.

Однією з таких держав, за словами Путіна, можуть стати Об'єднані Арабські Емірати.

Ще Путін сказав, що зацікавленість у зустрічі з Трампом була “виявлена з обох сторін”.

Раніше президент України заявив, що наразі розглядаються різні формати зустрічі на рівні лідерів для припинення війни. За його словами, йдеться про два двосторонні формати та один тристоронній.

Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає!

Водночас CNN повідомляло, що Дональд Трамп наказав швидко організувати зустрічі з Путіним і Зеленським. Зокрема президент США проінформував кількох європейських лідерів про намір уже найближчими днями зустрітися з Путіним, а потім провести тристоронню зустріч за участю Зеленського.

