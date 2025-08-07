У Кремлі обіцяють готувати зустріч Путіна і Трампа — коли саме
У Кремлі обіцяють готувати зустріч Путіна і Трампа — коли саме

Трамп
Джерело:  online.ua

Помічники нелегітимного президента РФ Путіна Юрій Ушков заявив про підготовку зустрічі президентів Росії та США. Коли вона відбудеться — поки невідомо.

Головні тези:

  • Помічник президента Росії повідомив про підготовку зустрічі між Путіним та Трампом.
  • Деталі та конкретна дата зустрічі наразі залишаються невідомими.
  • Очікується, що зустріч відбудеться найближчими днями.

У Росії готують зустріч Путіна і Трампа

Ушаков зазначив, що нібито місце проведення зустрічі Путіна та Трампа погоджено, про нього оголосять дещо пізніше.

Узгоджено домовленість про проведення найближчими днями зустрічі Путіна та Трампа, сторони розпочали її опрацювання.

Ушаков зауважив, що Віткофф зачіпав ідею тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та Зеленського, але Москва це залишила без коментарів.

Наступний тиждень був позначений як орієнтир для зустрічі Путіна та Трампа, але скільки днів займе підготовка поки що сказати важко, - каже помічник диктатора РФ.

