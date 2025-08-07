Помічники нелегітимного президента РФ Путіна Юрій Ушков заявив про підготовку зустрічі президентів Росії та США. Коли вона відбудеться — поки невідомо.

У Росії готують зустріч Путіна і Трампа

Ушаков зазначив, що нібито місце проведення зустрічі Путіна та Трампа погоджено, про нього оголосять дещо пізніше.

Узгоджено домовленість про проведення найближчими днями зустрічі Путіна та Трампа, сторони розпочали її опрацювання.

Ушаков зауважив, що Віткофф зачіпав ідею тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та Зеленського, але Москва це залишила без коментарів.