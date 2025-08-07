В Кремле обещают готовить встречу Путина и Трампа — когда именно
В Кремле обещают готовить встречу Путина и Трампа — когда именно

Трамп
Читати українською
Источник:  online.ua

Помощники нелегитимного президента РФ Путина Юрий Ушков заявил о готовящейся встрече президентов России и США. Когда она состоится – пока неизвестно.

Главные тезисы

  • Помощники президентов России и США готовят встречу между Путиным и Трампом, дата и место пока неизвестны.
  • Ожидается, что встреча состоится в ближайшие дни, подготовка активно ведется в Кремле.

В России готовят встречу Путина и Трампа

Ушаков отметил, что якобы место проведения встречи Путина и Трампа согласовано, о нем объявят несколько позже.

Согласована договоренность о проведении в ближайшие дни встречи Путина и Трампа, стороны приступили к ее проработке.

Ушаков заметил, что Виткофф затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва это оставила без комментариев.

Следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа, но сколько дней займет подготовка пока сказать трудно, — говорит помощник диктатора РФ.

