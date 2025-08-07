Помощники нелегитимного президента РФ Путина Юрий Ушков заявил о готовящейся встрече президентов России и США. Когда она состоится – пока неизвестно.

В России готовят встречу Путина и Трампа

Ушаков отметил, что якобы место проведения встречи Путина и Трампа согласовано, о нем объявят несколько позже.

Согласована договоренность о проведении в ближайшие дни встречи Путина и Трампа, стороны приступили к ее проработке.

Ушаков заметил, что Виткофф затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва это оставила без комментариев.