Помощники нелегитимного президента РФ Путина Юрий Ушков заявил о готовящейся встрече президентов России и США. Когда она состоится – пока неизвестно.
Главные тезисы
- Помощники президентов России и США готовят встречу между Путиным и Трампом, дата и место пока неизвестны.
- Ожидается, что встреча состоится в ближайшие дни, подготовка активно ведется в Кремле.
В России готовят встречу Путина и Трампа
Ушаков отметил, что якобы место проведения встречи Путина и Трампа согласовано, о нем объявят несколько позже.
Ушаков заметил, что Виткофф затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва это оставила без комментариев.
Следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа, но сколько дней займет подготовка пока сказать трудно, — говорит помощник диктатора РФ.
