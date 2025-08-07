Путин цинично заговорил о возможности встречи с Зеленским — при каком условии

Нелегитимный президент России Владимир Путин заявил, что может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в ОАЭ, а также не против встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в комментарии российскому журналисту.

Путин выставляет условия для встречи с Зеленским

В то же время, российский диктатор подчеркнул, что для таких переговоров должны быть созданы соответствующие условия, однако до них, по словам Путина, еще далеко.

Также глава Кремля отметил, что у его страны много друзей, которые помогли бы организовать встречу с Трампом.

Одним из таких государств, по словам Путина, могут стать Объединенные Арабские Эмираты.

Еще Путин сказал, что заинтересованность во встрече с Трампом была "проявлена с обеих сторон".

Ранее президент Украины заявил, что рассматриваются разные форматы встречи на уровне лидеров для прекращения войны. По его словам, речь идет о двух двусторонних форматах и одном трехстороннем.

Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Пора завершать войну. Спасибо всем, кто помогает!

В то же время CNN сообщало, что Дональд Трамп приказал быстро организовать встречи с Путиным и Зеленским. В частности, президент США проинформировал нескольких европейских лидеров о намерении уже в ближайшие дни встретиться с Путиным, а затем провести трехстороннюю встречу с участием Зеленского.