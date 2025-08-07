Путин цинично заговорил о возможности встречи с Зеленским — при каком условии

Нелегитимный президент России Владимир Путин заявил, что может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в ОАЭ, а также не против встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в комментарии российскому журналисту.
Главные тезисы
- Путин выразил готовность встретиться с Зеленским в ОАЭ, но установил условия для переговоров.
- Трамп приказал организовать трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского.
Путин выставляет условия для встречи с Зеленским
В то же время, российский диктатор подчеркнул, что для таких переговоров должны быть созданы соответствующие условия, однако до них, по словам Путина, еще далеко.
Также глава Кремля отметил, что у его страны много друзей, которые помогли бы организовать встречу с Трампом.
Одним из таких государств, по словам Путина, могут стать Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее президент Украины заявил, что рассматриваются разные форматы встречи на уровне лидеров для прекращения войны. По его словам, речь идет о двух двусторонних форматах и одном трехстороннем.
В то же время CNN сообщало, что Дональд Трамп приказал быстро организовать встречи с Путиным и Зеленским. В частности, президент США проинформировал нескольких европейских лидеров о намерении уже в ближайшие дни встретиться с Путиным, а затем провести трехстороннюю встречу с участием Зеленского.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-