Путін цинічно заявив про бажання Росії закінчити бойові дії в Україні

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін 16 серпня провів нараду після зустрічі з Дональдом Трампом. І брехливо заявив, що Росія хоче якнайшвидшого закінчення війни проти України.
Головні тези:
- Путін оголосив бажання швидкого припинення війни в Україні після зустрічі з Трампом.
- Росія висуває вимоги щодо політичного устрою України та припинення її інтеграції до ЄС та НАТО.
- Американські медіа повідомляють про вимоги Кремля щодо обміну територій та припинення вогню в Україні.
Путін розхвалив свій візит на Аляску
Диктатор заявив, що Росія скоріше хотіла б припинення бойових дій в Україні.
І хотіли б перейти до розв'язання всіх питань мирними засобами, — додав Путін.
За його словами, розмова з Трампом "наближає нас до потрібних рішень".
Раніше американські медіа повідомляли, що Путін нібито вимагає, щоб Україна відступила з частини Донбасу, де немає російських військ, в обмін на припинення вогню на інших територіях та письмову обіцянку не нападати.
Крім того, Кремль висуває інші вимоги, пов'язані з «усуненням першопричин» конфлікту, тобто зміною політичного устрою України, припиненням інтеграції до ЄС та НАТО та ослабленням Збройних сил України.
